ASSE Mercato : Bernardoni, le joli coup de Perrin se confirme

Publié par Ange A. le 14 février 2022 à 05:15

L’ ASSE s’est offert les services de Paul Bernardoni cet hiver. Le portier stéphanois s’est avéré précieux contre Clermont ce dimanche.

L’ ASSE passe la troisième contre Clermont

L’AS Saint-Étienne connaît un léger depuis son élimination en Coupe de France. Samedi, l’ ASSE a enchaîné une troisième victoire de rang en Ligue 1. Les Verts se sont imposés dans le « petit derby » sur la pelouse du Clermont Foot (1-2). Comme contre Montpellier lors de la dernière journée, les hommes de Pascal Dupraz ont réussi une remontada contre leur adversaire du jour. Cédric Hountondji a donné l’avantage aux locaux avant la mi-temps (39e). Mahdi Camara (71e) et Timothée Kolodziejczak (82e) ont permis aux visiteurs de reprendre l’avantage. Grâce à ce succès, le club ligérien quitte la dernière place de Ligue 1. Cette victoire, Sainté la doit également Paul Bernardoni comme l’atteste Pascal Gastien, l’entraîneur clermontois.

Pascal Gasten encense Paul Bernardoni

Le coach de Clermont a été bluffé par la performance du portier de l’AS Saint-Étienne. Selon le technicien, Paul Bernardoni a permis à l’ ASSE de concéder le but du break et même prendre l’eau. « On a fait le maximum par rapport à ce qu'on est capables de faire dans l'engagement, mentalement, athlétiquement et physiquement. On doit surtout faire le break, on a des grosses occasions qu’on ne parvient pas à concrétiser […] L’ingrédient principal, c’est qu’il y avait un très bon gardien en face. Nous, on doit finir nos actions. C’est nous qui avons les actions les plus dangereuses. C’est le football, vous ne faites pas le break, vous vous faites punir à la fin », a déploré le technicien après la rencontre.

Cette sortie confirme à nouveau le choix judicieux des dirigeants stéphanois cet hiver. Bernardoni est prêté sans option en provenance d’Angers. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le SCO, son avenir y semble compromis. Reste à savoir si les Verts vont tenter leur chance afin de le conserver au-delà de son prêt.