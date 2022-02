OM Mercato : Kamara, un nouveau prétendant prestigieux débarque

Publié par JEAN-LUC D le 14 février 2022 à 09:45

Annoncé un peu partout en Europe depuis l’été dernier, Boubacar Kamara n’a pas quitté l’OM. Et un nouveau prétendant vient de s’annoncer pour le Minot.

Aliou Cissé pense à Kamara comme à Sofiane Diop

Même s’il est passé par toutes les équipes de France de jeunes à partir des moins de 17 ans, Boubacar Kamara n’a jamais évolué avec l’équipe première des Bleus. Né d’un père sénégalais, le polyvalent milieu de terrain marseillais peut donc valablement jouer pour les Lions de Teranga. Et Aliou Cissé n’exclut pas forcément cette option.

Interrogé par ITV Sénégal, le sélectionneur des nouveaux champions d’Afrique a ouvertement évoqué la sélection du numéro 4 de l’OM chez les Lions. Aliou Cissé confirme et ne cache pas que le protégé de Jorge Sampaoli tout comme le milieu offensif de l’AS Monaco Sofiane Diop ont leur place aux côtés des Sadio Mané et Kalidou Koulibaly.

« Forcément, avec notre niveau, je peux comprendre que d’autres aient envie d’intégrer cette équipe. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont là. L’équipe ne doit pas être fermée, on doit toujours apporter du sang neuf. Il ne faut pas prendre pour prendre. Kamara, ses qualités ne sont plus à prouver comme Diop ou Malang Sarr. Ils sont aussi amenés à intégrer cette équipe », a expliqué Aliou Cissé. Et selon les dernières rumeurs, le sélectionneur sénégalais pense bel et bien au joueur de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Boubacar Kamara bientôt avec le Sénégal ?

En effet, d’après les informations relayées ces derniers jours par le quotidien L’Équipe, le sélectionneur de l’équipe du Sénégal envisagerait bel et bien de convoquer prochainement Boubacar Kamara, Sofiane Diop et le défenseur de Chelsea, Malang Sarr.

« Ils doivent s’engager véritablement. Car toutes les équipes africaines ont de grands joueurs maintenant. J’insiste beaucoup sur la mentalité. C’est au-delà de la tactique ça. Il faut savoir ce que le peuple attend de toi et avoir conscience de ce que tu représentes. Et ça, on était moins bon sur cet aspect-là par moment », a précisé Aliou Cissé concernant ses probables futurs joueurs.

Didier Deschamps est donc prévenu pour le milieu ou défenseur de l'Olympique de Marseille !