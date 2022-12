Coupe du monde : L'Angleterre prépare déjà un plan anti-Mbappé

Publié par Enzo Vidy le 02 décembre 2022 à 18:30

Alors que l'Angleterre affronte le Sénégal samedi pour son huitième de finale, les Anglais seraient déjà en train de préparer un plan anti-Mbappé.

Dans le même tableau que celui de l'Equipe de France, l'Angleterre pourrait bien croiser la route des hommes de Didier Deschamps lors des quarts de finale de la Coupe du monde. Avant cela, il faudra d'abord réussir à s'imposer face au Sénégal samedi soir, et c'est loin d'être gagné d'avance pour les hommes de Gareth Southgate. Car si les Anglais ont impressionné tout le monde lors de leur brillante victoire face à l'Iran 6-2, les supporters des Three Lions ont vite déchanté en observant la piètre prestation de leur équipe face aux États-Unis (0-0), et la victoire face au Pays de Galles il y a quelques jours ne permet pas forcément d'être rassuré au vu de la faiblesse des Gallois tout au long de leur parcours. En face, les Sénégalais ont affiché une certaine solidité sur leurs deux derniers matchs et sont déterminés à aller le plus loin possible dans cette compétition.

Coupe du monde : L'Angleterre pense déjà à l'Equipe de France

Avant même le huitième de finale face au Sénégal, certains consultants d'outre-Manche ne peuvent s'empêcher d'imaginer un quart de finale face à l'Equipe de France, qui sera opposée à la Pologne dimanche après-midi. En effet, sur la chaine Sky Sports, Rio Ferdinand et Gary Neville, deux anciennes figures de l'Angleterre, commencent déjà à se projeter sur la manière de défendre contre Kylian Mbappé. "Cela ressemble à un choc imminent entre deux trajectoires, non ? Mbappé contre Walker. On a le latéral droit idéal pour s'occuper de Mbappé, si quelqu'un en est capable. Il a le physique, la vitesse et l'expérience." Attention toutefois à ne pas se voir trop beau côté anglais, car il n'est pas impossible de voir le Sénégal crée la sensation demain face à l'Angleterre.