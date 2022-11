OM : Pape Gueye envoie un message fort avant ses débuts au Qatar

Publié par Enzo Vidy le 21 novembre 2022 à 16:07

Alors que son aventure à la Coupe du Monde démarre aujourd'hui, le milieu de l' OM, Pape Gueye, s'est exprimé dans un entretien accordé à Ouest-France.

Sélectionné avec le Sénégal pour disputer la Coupe du Monde, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a donné une interview à Ouest-France où il évoque les objectifs de son pays dans ce Mondial 2022. "On a un objectif en tête. Je ne vais pas vous le dire mais c’est ambitieux, très ambitieux. On a des tops joueurs, qui sont dans des grands clubs. Donc pourquoi ne pas rêver comme la France, l’Espagne ? On ne se met pas en dessous de ceux-là. Le monde voit de quoi on est capables et on arrive pour montrer que le Sénégal peut rêver aussi haut que toutes les nations."

Un message très ambitieux de la part du milieu marseillais, d'autant plus que Sadio Mané est d'ores et déjà forfait pour l'intégralité de la Coupe du Monde. Interrogé sur la possibilité de faire sans Sadio Mané durant cette compétition, Pape Gueye a tenu à rassurer les supporters du Sénégal. "Mané est irremplaçable mais on a de très bons attaquants, des joueurs de côté avec un peu son style, vitesse, percussion…"

OM : Les performances de Pape Gueye devraient être scrutées par Igor Tudor

Peu utilisé par Igor Tudor depuis le début de la saison, Pape Gueye a l'occasion de faire changer d'avis son entraîneur en cas de bonnes prestations avec le Sénégal durant ce Mondial. Si la concurrence est rude au milieu de terrain à l'Olympique de Marseille, le milieu sénégalais a les capacités pour s'imposer dans le schéma de jeu du technicien croate. Depuis le début du championnat, Pape Gueye n'a connu que quatre titularisations et ne semble pas avoir convaincu son entraîneur lorsque ce dernier lui a fait confiance.

À l'heure actuelle, un départ de Pape Gueye n'est pas à exclure et serait même envisagé par le président de l' OM, Pablo Longoria. Néanmoins, le milieu de terrain sénégalais à la possibilité de faire changer d'avis le président marseillais ainsi que son entraîneur. Pour rappel, le Sénégal entre en lice face aux Pays-Bas, ce lundi à 17h.