OL Mercato : Aulas tient le successeur idéal de Bruno Guimarães !

Publié par JEAN-LUC D le 15 février 2022 à 07:55

Bruno Guimarães a rejoint Newcastle cet hiver. À la recherche d’un nouveau milieu central pour le remplacer, l’ OL tient une opportunité en or.

Maxime Gonalons veut revenir en France !

Parti de l’Olympique Lyonnais à l’AS Rome en juillet 2017 contre un chèque de 5 millions d’euros, Maxime Gonalons n’a jamais oublié son club formateur. À 32 ans et évoluant à Granada depuis septembre 2019, le milieu de terrain français aimerait revenir en France. Nostalgique de sa période lyonnaise, l’ancien capitaine des Gones se verrait bien remplacer Bruno Guimarães la saison prochaine.

« J’aimerais bien finir ma carrière en France, boucler la boucle dans un championnat que je connais super bien. C’est ma cinquième année à l’étranger, il va me rester un an de contrat donc il y aura forcément des discussions avec le club dans les prochaines semaines », a déclaré Maxime Gonalons dans une interview accordée à BeIN Sports, lundi.

Alors que Peter Bosz recherche un milieu de terrain défensif, un numéro 6 box to box pour son équipe, l’ancien joueur du FC Séville ouvre grand les bras à Jean-Michel Aulas et les dirigeants de l’Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Lyon encore intéressé par Maxime Gonalons ?

Ambitieux, l’Olympique Lyonnais ambitionne de rapatrier ses anciens joueurs Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, également partis à l’été 2017 et respectivement en fin de contrat au Bayern Munich et à Arsenal, à l’issue de la saison. De quoi donner des idées à leur ancien coéquipier Maxime Gonalons pour la succession de Bruno Guimarães, transféré cet hiver à Newcastle pour un montant total bonus compris de 50,1M€, ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.

« Un retour à Lyon ? Je ne sais pas, on verra. C’est vrai que mon nom revient assez souvent pendant les mercatos. Il y a des moments où il y a eu des discussions, mais je ne me prends pas la tête avec ça. Si j’ai le bonheur de finir dans le club de mon coeur, ça serait la plus belle des choses. Mais je vais laisser faire le temps, les choses se feront naturellement », a précisé le natif de Vénissieux.

Lié à Granada jusqu’en juin 2023, Gonalons est évalué à 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Reste maintenant à savoir si les dirigeants lyonnais sont toujours intéressés par le profil de leur ancien capitaine.