Clermont Foot Mercato : Un ancien cadre de l'OL bientôt au CF63 !

Publié par Dylan le 15 juin 2022 à 18:01

Clermont Foot Mercato : Le mercato estival du CF63 pourrait prendre une autre tournure avec l'arrivée d'un ancien cadre de l'OL.

Clermont Foot Mercato : Maxime Gonalons en approche

Ancien leader de l'OL, le milieu central français Maxime Gonalons (33 ans) n'a pas réussi à sauver son club actuel, Grenade, de la relégation en Liga. Pourtant, le club espagnol avait été en dehors de la zone rouge pendant une grande partie de la saison, mais les Andalous sont tombés à la dix-huitième place à l'ultime journée, signant leur retour en Liga Adelante.

Malgré une belle expérience à Grenade, avec une moyenne de 25 matchs disputés par saison, Maxime Gonalons ne devrait pas rester avec le couperet de la relégation qui est tombé sur le club. Et c'est le Clermont Foot qui pourrait profiter de la situation selon RMC Sport. Les Auvergnats se sont eux sauvés pour leur premier exercice en Ligue 1, grâce à des succès précieux contre Troyes (0-1) et Montpellier (2-1) acquis dans les dernières journées. Le CF63 a déjà lancé son mercato avec deux recrues : l'arrière-gauche brésilien Neto Borges (25 ans, ex-KRC Genk) et le gardien de but Mory Diaw (29 ans, ex-Lausanne Sport).

Gonalons serait sur le point de signer

Selon RMC Sport, l'ancien Gone serait tout proche de rejoindre le club dirigé par Pascal Gastien. À 33 ans, Maxime Gonalons pourrait apporter une expérience non-négligeable au sein du groupe clermontois, qui est encore jeune et qui manque justement de joueurs connaissant l'élite. Avec 242 matchs disputés sous les couleurs de l'OL, le natif de Vénissieux possède un profil très intéressant pour le CF63 qui cherchera encore à se maintenir la saison prochaine en Ligue 1.

Désormais libre de tout contrat, celui qui a également porté les couleurs du FC Séville et de l'AS Rome n'aurait plus qu'à se mettre d'accord avec le club auvergnat pour officialiser son retour en Ligue 1. En cas d'arrivée, Maxime Gonalons pourrait également faire ses retrouvailles avec l'Olympique Lyonnais, et serait incontestablement l'un des piliers de la formation clermontoise la saison prochaine. Rien ne semble en tout cas freiner ce transfert, qui pourrait être imminent.