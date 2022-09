Clermont Foot : Plusieurs renforts pour Gastien contre Ajaccio

Publié par Jules le 29 septembre 2022 à 12:35

Le Clermont Foot se déplace en Corse ce week-end pour affronter l'AC Ajaccio, pour ce déplacement risqué, le CF63 devrait pouvoir compter sur deux retours.

Clermont Foot : Gonalons et Caufriez de retout contre Ajaccio

À en croire les informations du journal local La Montagne, le Clermont Foot devrait pouvoir compter sur le retour de deux éléments importants avant le match contre l'AC Ajaccio. Un match crucial qui oppose deux équipes qui jouent le maintien cette saison et qui pourrait peser lourd au moment de faire les comptes en fin de saison et ce, même si le CF63 réalise un début d'exercice encourageant.

En effet, d'après le média clermontois, Maxime Gonalons et Maximiliano Caufriez étaient bel et bien sur la pelouse hier pour l'entrainement du Clermont Foot. Deux retours importants pour Pascal Gastien qui devra s'imposer dans un match qui s'annonce disputé. En effet, l'AC Ajaccio a obtenu, avant la trêve, sa première victoire face à Brest, alors que le CF63 s'est incliné contre l'ESTAC Troyes il y a deux semaines.

Clermont Foot : Jérémie Bela et Jim Allevinah toujours absents pour le CF63

Néanmoins, Pascal Gastien ne disposera pas d'un effectif complet. Toujours selon La Montagne, bien renseigné sur l'actualité du club auvergnat, Jérémie Bela et Jim Allevinah sont toujours en convalescence et devraient donc manquer le déplacement en Corse. Un coup dur quand on sait ce que peuvent apporter ces deux joueurs, notamment Allevinah, qui avait réalisé une saison plutôt encourageante l'année dernière avec le Clermont Foot.

Pascal Gastien devra donc continuer de faire avec les présents et pourra notamment compter sur Mohamed Cham, de retour de la trêve internationale (Autriche). Il a notamment honoré sa première sélection avec son pays contre la Croatie en rentrant pour la dernière demi-heure. Malgré la défaite 3-1 des siens, nul doute que le jeune milieu offensif voudra continuer de performer avec le Clermont Foot pour revivre cette expérience.