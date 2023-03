Publié par Dylan le 12 mars 2023 à 09:49

Le RC Lens se déplace à Clermont dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. Le milieu auvergnat Maxime Gonalons a analysé son adversaire.

Le rebond ou la chute. Voilà comment l'on pourrait qualifier le futur résultat du RC Lens, qui voyage à Clermont dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. Le club artésien est quatrième à égalité de points avec l'AS Monaco (3ème), et possède 4 longueurs de retard sur l'Olympique de Marseille (2ème). Vous l'aurez compris, une victoire est espérée face aux Auvergnats pour garder le cap et ne pas voir revenir des concurrents.

Le Stade Rennais (5ème) et le LOSC (6ème) ne sont respectivement qu'à 4 et 5 unités des Sang-et-Or, mais avec un match en plus. L'occasion est donc rêvée pour les hommes de Franck Haise de reprendre le large. De son côté, le Clermont Foot (11ème) voudra s'offrir un exploit afin de s'éloigner encore plus de la zone rouge. Le club dirigé par Pascal Gastien compte 12 points d'avance sur le RC Strasbourg, 17ème et premier relégable.

Maxime Gonalons sur le RC Lens : « Une équipe qui travaille super bien »

En marge de ce rendez-vous entre Clermont et le RC Lens, plusieurs membres de l'équipe auvergnate ont été interrogés. C'est le cas de Pascal Gastien, l'entraîneur qui ne veut surtout pas sous-estimer les Sang-et-Or malgré leur méforme. Pour rappel, le Racing ne compte qu'une seule victoire sur les 7 derniers matchs de championnat. Une anomalie pour un club qui a pourtant remporté 11 de ses 13 réceptions cette saison.

L'ancien Lyonnais Maxime Gonalons a également analysé le collectif du RCL. Désormais au CF63, il estime que son adversaire du jour mérite totalement sa position actuelle : « C'est une équipe très intéressante, qui connaît parfaitement son système et met beaucoup d'intensité dans ses matches. S'ils luttent pur des places européennes et même la Ligue des Champions ce n'est pas anodin. C'est un super test pour nous. À l'aller on avait beaucoup subi (2-1). Il faut louer le travail de leur entraîneur et de leur équipe car c'est super intéressant de les voir jouer » a-t-il salué en conférence de presse d'avant-match. Rendez-vous à 13h pour suivre la rencontre entre Clermont et le RC Lens.