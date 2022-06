Clermont Foot Mercato : Un international français en approche au CF63

Publié par ALEXIS le 30 juin 2022 à 15:56

Clermont Foot Mercato : Les dirigeants de CF63 sont sur un gros coup sur le marché des transferts. Ils sont proches d'enrôler un international français.

Clermont Foot Mercato : Maxime Gonalons va signer pour 2 saisons

À un an de la fin de son contrat avec Grenade, Maxime Gonalons serait sur le point de revenir en Ligue 1, à Clermont Foot. L’information sortie par le journaliste Saber Desfarges, il y a quelques jours, se concrétise. L’Équipe confirme en effet que l’international français (8 sélections) va s'engager avec le club auvergnat dans les prochaines heures. Le quotidien sportif assure que le CF63 est déjà tombé d’accord avec l’ancien capitaine de l’OL, sur un contrat de deux saisons. Et que le club de Ligue 1 et son homologue de Liga sont également d’accord, mais il ne reste plus qu’à arrondir les angles, avant l’officialisation du transfert du milieu de terrain de 33 ans.

« La signature de Maxime Gonalons en faveur du club auvergnat pour deux saisons n'a pas pu être officialisée plus tôt, car le club de Grenade - où son contrat courait jusqu'en 2023 - bloque encore sur des détails juridiques », a expliqué la source, tout en indiquant que « le transfert devrait rapidement être bouclé ».

Clermont Foot Mercato : Gonalons, sixième recrue du CF63

Maxime Gonalons avait quitté l’Olympique Lyonnais, son club formateur, pour rejoindre l’AS Rome en juillet 2017, contre une indemnité de transfert de 5 M€. De retour dans le championnat de France, cinq ans après son départ, il devrait être la 6e recrue estivale de Clermont Foot. Très actif sur le marché estival, l’équipe de Pascal Gastien a déjà recruté Neto Borges (arrière latéral gauche brésilien), Mory Diaw (gardien de but), Mehdi Zeffane (défenseur latéral droit), Yanis Massolin (milieu relayeur, 19 ans), Souleymane Cissé (milieu défensif) et Grejohn Kyei (avant-centre) conservé après son prêt de six mois, en provenance du Servette FC (Suisse).

Maxime Gonalons va sans aucun doute apporter son expérience du haut niveau à Clermont Foot. Il compte 241 matches en Ligue 1, 79 en Serie A Italienne et 16 en Liga.