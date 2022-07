Clermont Foot Mercato : Officiel, le CF63 signe un ancien milieu de Lyon

Publié par Antony le 01 juillet 2022 à 14:17

Clermont Foot Mercato : Maxime Gonalons, ancien joueur de Lyon et international français s'est engagé avec le CF63 pour deux ans.

Maxime Gonalons jouera sous les couleurs de Clermont Foot la saison prochaine. Attendu depuis plusieurs jours, le millieu de terrain de 33 ans a signé un contrat de deux ans plus une année en option avec le club auvergnat. En provenance de Grenade, rélégué en deuxième division espagnole, où il a évolué depuis 2019, après être passé par Séville FC ou encore l'AS Roma. Cinq ans après son départ de l'Hexagone pour s'envoler en Italie, l'ancien capitaine de l'OL souhaitait finir sa carrière en France.

Clermont Foot a donc décidé de renforcer son milieu de terrain avec un joueur d'expérience et aura fort à faire dans un effectif qui va perdre de nombreux cadres (Vital N'Simba, Akim Zedadka, Mohamed Bayo). Maxime Gonalons devra donc faire parler son historique en Coupe d'Europe avec 42 matches en Ligue des Champions et 42 matches en Europa League. Le CF63 comptera aussi sur ses apparitions en Équipe de France (8 sélections). La saison dernière, il a pris part à 25 matches et a été l'auteur de 2 passes décisives.

Clermont Foot Mercato : Le maintien comme objectif

17e de Ligue 1 la saison passée, le Clermont Foot s'est montré très actif sur le marché des transferts avec l'arrivée de la sixième recrue estivale. L'objectif de ce mercato est bien évidemment le maintien dans le championnat français. À seulement 4 points de la relégation, les recrues vont devoir se préparer comme il se doit pour bien commencer la saison. Surtout que le club auvergnat accueillera au Stade Gabriel Montpied, le PSG le 7 août prochain, qui réalise aussi un gros mercato. Le CF63 a d'ailleurs prolongé le contrat de l'attaquant Grejohn Kyei, mardi dernier, jusqu'en 2025.