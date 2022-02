FC Nantes : Affaire Emiliano Sala, une enquête s'ouvre ce mardi

Publié par ALEXIS le 15 février 2022 à 12:18

Trois ans après la disparition tragique d’Emiliano Sala, ex-attaquant du FC Nantes, le tribunal à Bournemouth lance une enquête ce mardi.

Cela fait plus de trois ans que le FC Nantes avait transféré Emiliano Sala à Cardiff City aux Pays de Galles. Mais depuis la disparition accidentelle de l’attaquant argentin, le club gallois refuse de verser l’indemnité du transfert de ce dernier au FCN. En marge du litige financier qui oppose les deux clubs, L’Équipe croit savoir que « l’enquête finale sur les causes et circonstances du décès d'Emiliano Sala démarre ce mardi (11 heures française), à Bournemouth, en Angleterre ». La source précise qu’elle doit durer cinq semaines, soit jusqu’au 17 mars, et que plusieurs témoins seront entendus.

Toujours dans le cadre de l’enquête sur les détails de la mort de l’ancien buteur des Canaris, le tribunal du Coroner (Coroner's Court) de Bournemouth, a tenu une dernière audience préalable, lundi, visant à régler les derniers détails de procédures d’après le quotidien sportif. Autre précision du journal, « le tribunal du Coroner sera composé d'un jury, mais il n'a pas la fonction d'un tribunal judiciaire ».

En d’autres termes, il ne s’agit donc pas du procès des personnes impliquées, mais d’une enquête pour déterminer : « qui, quand, où et comment » Emiliano Sala est mort dans la Manche, deux jours après la signature officielle de son contrat avec Cardiff City. Willie McKay, intermédiaire dans le transfert et son fils Mark McKay, agent de joueurs seront entendus. Quant au FC Nantes et Cardiff City, ils seront tenus informés des débats, en tant que « personnes concernées », par l'intermédiaire de leurs conseils mandatés.

Cardiff City n'a toujours pas versé d'indemnité au FC Nantes

Pour mémoire, Emiliano Sala est décédé dans le crash de l’avion qui le transportait de Nantes à Cardiff, dans la nuit du 21 janvier 2019. Le petit avion de tourisme, piloté par David Ibbotson, s’est abîmé dans la Manche. Le corps du joueur avait été repêché le 6 février, après plusieurs jours de recherche dans l’océan, au large des côtes britanniques. Ses obsèques s’étaient déroulées en Argentine le 16 février et il avait été inhumé ensuite dans son village natal à Progresso dans l’État de Sant Fe.

Trois ans après le transfert de l'ancien Bordelais au FCN, Cardiff City n'a toujours pas versé la première tranche (6 M€) de l'indemnité totale de 17 M€ au club de Ligue 1. Le président Waldemar Kita est toujours en attente du verdict du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), saisi par le club gallois.