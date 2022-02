PSG Mercato : Avant le Real, Pochettino lâche une annonce effroyable

Publié par JEAN-LUC D le 15 février 2022 à 17:16

Mauricio Pochettino était face à la presse lundi après-midi. L’occasion pour l’entraîneur du PSG d’évoquer à nouveau sa situation avec le PSG.

Mauricio Pochettino ouvre la porte à un départ du PSG

Mauricio Pochettino est-il prêt à quitter le banc du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison en cours ? Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, le technicien argentin déjà lassé des critiques qu’il essuie régulièrement dans la capitale depuis plusieurs mois. Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, l’ancien manager de Tottenham ne convainc pas par ses choix tactiques.

Selon plusieurs sources locales et étrangères, les dirigeants du PSG seraient ainsi prêts à le limoger pour confier sa place à Zinédine Zidane. De son côté, Pochettino rêverait de retourner en Premier League, où Manchester United l’attendrait pour prendre la relève de l’intérimaire Ralf Rangnick. Présent en conférence de presse lundi, le coach parisien a ouvertement laissé entendre qu’il ne ferme aucune porte pour son avenir. « Est-ce que je suis amoureux du PSG ? Tout projet me mobilise. J'ai toujours choisi la voie du coeur », a déclaré l’ancien joueur des Rouge et Bleu. Ouvert à un départ, le natif de Murphy va donc devoir attendre la décision de sa direction.

PSG Mercato : Le Paris SG prêt à bloquer Pochettino ?

En effet, d’après les informations divulguées par le journal anglais The Independent, Mauricio Pochdettino ne dispose pas forcément d’un bon de sortie pour l’été prochain. Le tabloïd explique que Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du club de la capitale n’ont pas l’intention de laisser partir Pochettino tant qu’ils n’auront pas trouvé son successeur.

Annoncé comme le grand rêve du Qatar pour le poste, Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, semble accorder sa priorité à l’équipe de France pour la succession de Didier Deschamps. Les entraîneurs ayant les épaules larges pour diriger un vestiaire de stars comme celui du PSG n’étant pas nombreux, l’Argentin de 49 ans pourrait patienter à Paris le temps que son successeur soit trouvé.