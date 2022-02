OGC Nice Mercato : Galtier clarifie l’avenir de deux pépites de Nice

Publié par ALEXIS le 16 février 2022 à 10:46

Christophe Galtier a clarifié la situation de Justin Kluivert et Marcin Bulka, deux joueurs prêtés à l’ OGC Nice jusqu’à la fin de la saison.

OGC Nice Mercato : Kluivert et Bulka décisifs en Coupe de France

Justin Kluivert et Marcin Bulka sont dans l’équipe de Christophe Galtier à l’ OGC Nice, avec des fortunes diverses. Le premier joue un peu plus que le deuxième, qui est la doublure de Walter Benitez au poste de gardien de but. Toutefois, ces deux joueurs de 22 ans n’appartiennent pas au club azuréen. L’ailier gauche est prêté par l’AS Rome et le portier polonais par le PSG. Cela, jusqu’au 30 juin 2022, mais leur contrat respectif est assorti d'une option d'achat.

Titulaires en quart de finale de la Coupe de France contre l’OM (4-1), Justin Kluivert et Marcin Bulka avaient été décisifs. Le Néerlandais avait été auteur d’un doublé et le Polonais avait fait plusieurs arrêts. Ce dernier avait également été décisif lors des tours précédents dans la compétition. Contre son club d’origine, le Paris Saint-Germain, Marcin Bulka avait stoppé les tirs au but de Leandro Paredes et Xavi Simons en 8e de finale (0-0; 6-5 pour l' OGC Nice après t.a.b). Sans oublier son clean sheet face au SO Cholet en 16e de finale (1-0).

Bulka en attente et pas de discussion pour Kluivert

Interrogé sur l’avenir des deux joueurs prêtés au Gym, Christophe Galtier est resté flou dans sa réponse. Il a renvoyé la question à la fin de la saison. « Pour Marcin Bulka, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. […] Après, il reste la volonté du joueur de savoir ce qu'il veut faire. Mais ça viendra beaucoup plus tard dans la saison », a-t-il répondu. Concernant Justin Kluivert, l’entraîneur de l’ OGC Nice « croit savoir qu'il n'y a pas de discussion entre le joueur, ses conseillers et la direction du club ». Pour finir, Galtier a déclaré que lui et son équipe sont « focus sur la compétition » pour le moment.