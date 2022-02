OL Mercato : Grosse annonce d'Aulas concernant un top joueur

Publié par ALEXIS le 16 février 2022 à 23:46

Tanguy Ndombélé est revenu à l’ OL cet hiver, mais sous la forme d’un prêt de Tottenham. Jean-Michel Aulas a-t-il l’intention de le garder ?

OL Mercato : Ndombele, impressionnant dès son retour en Ligue 1

En difficulté pendant la première moitié de la saison actuelle et ayant transféré Bruno Guimarães à Newcastle United, en toute fin du marché des transferts de janvier, l’ OL s’est renforcé par l’arrivée de Tanguy Ndombélé et évidemment de Romain Faivre. Si le dernier a fait l’objet d’un transfert direct du Stade Brestois, pour un montant de 15 M€ + 2 M€ de bonus, le premier a été prêté à l’Olympique Lyonnais, par Tottenham Hotspur. En effet, le milieu de terrain fait son retour à Lyon, car c’est le club rhodanien qui l’avait vendu au club de la Premier League en juillet 2019. À ce jour, le transfert du Tricolore (7 sélections) est le plus gros de l’histoire de l’ OL, soit 62 M€ hors bonus.

Revenu chez les Gones, Tanguy Ndombélé est entré en jeu face à l’AS Monaco (0-2), après la pause et a été titulaire lors de la victoire sur l’OGC Nice en Ligue 1, samedi dernier (2-0). Il avait même été passeur décisif sur le deuxième but. Peter Bosz avait été satisfait de la prestation du Français, lors de la 24e journée du championnat.

Aulas n'exclut pas de racheter le Tricolore à Tottenham

Prêté à l’ OL jusqu'au 30 juin 2022, le renfort hivernal a un contrat assorti d’une option d’achat. Jean-Michel Aulas va-t-il lever cette clause en fin de saison ? Possible, selon le dirigeant. Mais à condition que le joueur de 25 ans soit performant sur la durée et que l’équipe des Lyonnais remporte l’Europa League. « Il faut laisser passer quelques matchs, car ce n’est que le début », a-t-il répondu lors d’une conférence téléphonique, avant d’indiquer : « si on gagne la Ligue Europa, tout sera possible ».

Notons que la valeur marchande Tanguy Ndombélé est estimée à 38 M€ par Transfermakrt. Toutefois, la direction du club anglais aurait fixé l'indemnité de son transfert à 65 M€.