ASSE : LFP, une bonne nouvelle avant le RC Strasbourg

Publié par ALEXIS le 16 février 2022 à 23:16

Pour le match entre l’ ASSE et le RC Strasbourg, les supporters des Verts ne sont pas interdits à Geoffroy-Guichard, alors que la menace planait.

L' ASSE en sursis contre le RC Strasbourg, mais pas de huis clos

L’ ASSE retenait son souffle avant d’affronter le RC Strasbourg, au stade Geoffroy-Guichard, dimanche (15h). Et pour cause, les Stéphanois attendaient la décision de la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Une décision qui est tombée à l’issue de sa réunion du mercredi 16 février, mais sans gravité pour les supporters de l’AS Saint-Étienne. Ces derniers n’ont pas été interdits de stade lors de la venue du Racing Club Strasbourg Alsace, mais plutôt d’une fermeture du Kop Sud (partie basse de la tribune Snella) pour deux matchs avec sursis.

Quant au club ligérien, il a écopé d’une amende de 20 000€, pour l’utilisation d’engins pyrotechniques lors de la confrontation entre l’ ASSE le Montpellier Hérault FC (lors de la 23e journée de Ligue 1), le 5 février 2022.

Dans la foulée de la notification de la décision de la LFP au club, la direction de l’AS Saint-Étienne a relayé l’information à ses supporters, via son site internet officiel. « La Commission de Discipline de la LFP a reçu ce jour Samuel Rustem, Directeur général adjoint, Florian Merle, Directeur Sûreté Sécurité, et Romain Ducarre, Référent supporters. Au terme de l’audience motivée par l'usage d'engins pyrotechniques lors de la réception de Montpellier le samedi 5 février dernier, la LFP a infligé une amende à l'AS Saint-Étienne de 20 000 € et la fermeture du Kop Sud pour deux matchs avec sursis », a fait savoir Sainté au peuple vert.

Des places encore disponibles au stade Geoffroy-Guichard

Pour finir, le club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo a invité son public à prendre les derniers billets pour le match contre le RC Strasbourg, dimanche après-midi. « Des places sont toujours disponibles à la vente pour cette rencontre de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats sur billetterie.asse.fr, aux guichets du stade Geoffroy-Guichard et au pavillon STEEL », a indiqué l' ASSE. Pour rappel, l'équipe de Pascal Dupraz est 17e, tandis que celle de Julien Stéphan est 4e et déjà assurée du maintien dans l'élite.