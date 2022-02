LOSC - Metz : Une surprise dans les buts, le onze probable

Publié par Ange A. le 18 février 2022 à 06:33

Le LOSC reçoit le FC Metz ce vendredi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Jocelyn Gourvennec dispose d’un groupe au complet.

Une seule absence pour le LOSC contre le FC Metz

Après son court succès contre Montpellier lors de la dernière journée, le Lille OSC va tenter d’enchaîner ce vendredi. Le LOSC reçoit le FC Metz, avant-dernier du championnat, en ouverture de la 25e journée. Pour cette affiche, Jocelyn Gourvennec devra se passer des services de Zeki Celik. Le latéral turc est suspendu pour cette rencontre. Isaac Lihadji et Renato Sanches effectuent leur retour dans le groupe lillois. Contre Metz, l’entraîneur des Dogues devrait de nouveau titulariser Léo Jardim dans les cages. Auteur de deux boulettes contre le PSG (défaite 5-1), Ivo Grbic était resté sur le banc à Montpellier. Le portier prêté par l’Atlético devrait à nouveau vivre la prochaine rencontre depuis le banc de touche.

Une dernière répétition avant Chelsea

« Léo a répondu présent dans un contexte difficile à Montpellier, contre une équipe difficile, une équipe engagée et un stade qui pousse aussi. C’était important que toute l’équipe réponde présent, il a répondu présent et on sera dans une forme de continuité », a indiqué l’entraîneur de Lille en marge de cette rencontre. Laquelle fera office d’ultime répétition avant d’aller défier Chelsea en Ligue des champions. Le LOSC se rend à Stamford Bridge mardi prochain pour le huitième de finale aller de la C1. Avant ce déplacement, le club nordiste a inscrit Léo Jardim en Ligue des champions. Pas de bon augure pour Grbic dont la prestation contre le PSG pourrait lui coûter cher en cette deuxième moitié de saison.

Le onze probable de Lille contre le FC Metz

Léo Jardim - Djalo, Fonte, Botman, Gudmundsson - Gomes, André, Xeka, Bamba - David, Yilmaz