RC Lens Mercato : Haise évoque un départ surprise au printemps

Publié par Ange A. le 18 février 2022 à 08:33

Le RC Lens pourrait perdre un milieu de terrain à la faveur de la trêve internationale de mars. Franck Haise affiche sa surprise.

Un départ surprise en vue au RC Lens en mars

Le Racing Club de Lens a enregistré le retour de ses internationaux lors de la dernière trêve internationale. Le Camerounais Ignatius Ganago et le Malien Massadio Haidara sont revenus de la CAN 2021. Le portier vénézuelien Wuilker Farinez a participé aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Avec les barrages du Mondial programmés au mois de mars, les Sang et or devraient de nouveau enregistrer des départs. Restés à quai lors de la CAN, Seko Fofana et Cheick Doucouré pourraient partir défendre les couleurs de leurs sélections nationales. S’agissant du milieu malien, son retour chez les Aigles serait déjà acquis. Foot Mercato révélait en effet que la Fédération malienne avait approché le milieu lensois ainsi que Adboulaye Docouré (Everton) et Moussa Dembélé (Everton) pour ces échéances. Entraîneur de Lens, Franck Haise affiche sa surprise concernant son poulain.

Doucouré de retour au Mali, la réaction de Franck Haise

Le coach du Racing Club de Lens assure ne pas avoir été informé par les récentes démarches de la Fédération malienne. « Je ne suis pas au courant », a répondu Franck Haise concernant le possible retour de Cheick Doucouré avec la sélection du Mali. Le milieu du RC Lens a décliné sa convocation à la dernière CAN pour se consacrer à son club. La dernière apparition de l’international malien en sélection (8 capes) remonte au mois de septembre contre le Rwanda. Avec la perspective de disputer la Coupe du monde, le milieu lensois serait disposé à prêter main forte aux Aigles pour faire partie de l’aventure au Qatar. Les Aigles affrontent la Tunisie les 24 et 29 mars prochain en barrages de la Coupe du monde. En cas de qualification, le Mali disputerait alors la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.