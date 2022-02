OL Mercato : Un grand attaquant du Barça se rapproche de Lyon

Publié par Thomas le 18 février 2022 à 12:35

Après Tanguy Ndombele cet hiver, l' OL pourrait de nouveau enrôler une ancienne star de Ligue 1 passé par Lyon et désormais au Barça.

OL Mercato : La politique de retour des anciens est en marche

Tout pourrait s’emballer ces prochains mois à l’Olympique Lyonnais. Dans l’optique de renforcer considérablement son effectif en vue de la prochaine saison, le club rhodanien pense à ses anciennes gloires. Après avoir recruté Tanguy Ndombele fin janvier, au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain, Lyon souhaite poursuivre son rapatriement de joueurs formés ou passés par le club et aurait plusieurs pistes en tête. Si des joueurs comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Maxime Gonalons ont récemment été contactés par Jean-Michel Aulas pour évoquer un retour proche chez les Gones, l’ OL pourrait bien en amont récupérer une autre de ses ex-stars, aujourd’hui au FC Barcelone.

À en croire Le Quotidien du Sport, Memphis Depay aurait renoué contact avec la direction de l’Olympique Lyonnais ces derniers jours dans l’optique d’un retour cet été. Véritable sensation la saison passée au Groupama Stadium, l’attaquant néerlandais vit une passe délicate au Barça où il alterne entre pépins physiques et débuts de rencontres sur le banc de touche.

Sa dernière titularisation avec les Blaugranas remonte au 8 décembre dernier et la douloureuse défaite 3-0 contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Barcelone, il est peu probable que le joueur poursuivre au-delà de l’exercice en cours, lui qui a récemment été associé à un départ cet hiver vers des clubs italiens.

Un retour de Depay possible à Lyon ?

On le sait, l’ OL a considérablement perdu de son efficacité cette saison devant le but depuis le départ de sa star néerlandaise l’été dernier. Malgré de gros efforts mis sur le mercato pour enrôler un grand attaquant, Lyon ne sera jamais parvenu à ses fins et aura toujours dû composer avec ses forces en présence avec plus ou moins de réussite. Très aimé par les supporters, Memphis Depay regagnerait en régularité dans le Rhône et enlèverait une belle épine du pied à Jean-Michel Aulas qui garde encore l’échec Sardar Azmoun en travers de la gorge. L’été prochain, sa valeur marchande aura considérablement baissé, une aubaine pour les Gones qui pourraient en même temps enclencher l’opération Lacazette pour former une attaque de feu la saison prochaine.