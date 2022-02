Bordeaux : Le constat alarmant de David Guion sur les Girondins

Publié par ALEXIS le 18 février 2022 à 14:26

Nouveau coach de Bordeaux, David Guion prépare le match contre l'AS Monaco. Mais il a fait un constat alarmant sur l’état d'esprit des joueurs.

Bordeaux : David Guion voit une équipe en manque de confiance

Arrivé cette semaine à la tête de l’encadrement technique des Girondins de Bordeaux, David Guion a remplacé Vladimir Petkovic. Ce dernier a été limogé après seulement six mois au poste d’entraîneur. Il a été viré pour mauvais résultats (11 défaites, 8 matches nuls et 5 victoires toutes compétitions confondues). Après sa nomination officielle comme coach principal du club au scapulaire, l'ex-coach du Stade de Reims s’est lâché sur l’état d’esprit de l’équipe, dont il a hérité. Et son constat est inquiétant !

« Ils manquent de confiance. J'ai regardé beaucoup de matchs des Girondins, l'équipe souffre défensivement. Je suis convaincu que c'est l'histoire d'un collectif, d'un état d'esprit », a-t-il indiqué, dans L’Équipe. Rappelons que Bordeaux est 20e de Ligue 1 avec 20 points et possède la pire défense en France et dans les cinq grands championnats européens, avec 61 buts concédés en 24 journées de championnat.

David Guion : « On est dans l'urgence, on n'a pas le temps »

Pour remettre son équipe rapidement sur de bons rails et assurer son maintien dans l’élite en mai prochain, David Guion (54 ans) a un plan. Cependant, il est conscient qu’il n’a pas un temps d'observation, il doit faire des résultats immédiatement, à commencer par la confrontation avec l’AS Monaco au stade Matmut Atlantique, dimanche à partir de 17h05.

« On est presque dans l'urgence. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Il reste trois mois et demi. On ne peut pas se permettre d'attendre trois ou quatre matchs. Il faut être performant de suite. […] À moi de m'adapter très rapidement pour connaître les joueurs, l'environnement, ajuster, réajuster, et faire progresser cette équipe », a déclaré le nouveau patron du staff technique du FCGB.