FC Nantes Mercato : Un flop du FCN poussé dehors !

Publié par ALEXIS le 26 novembre 2021 à 20:40

En difficulté au FC Nantes depuis son arrivée au club en 2020, Jean-Kévin Augustin est vers la porte de sortie à en croire Antoine Kombouaré.

FC Nantes : Kombouaré ne compte pas sur Augustin

Arrivé du RB Leipzig (Allemagne) au FC Nantes, libre de tout engagement, Jean-Kévin Augustin n’a pas réussi à s’imposer chez les Canaris. Il est dans sa deuxième année sous le maillot Jaune et Vert, mais il évolue avec la réserve cette saison. Et son retour au sein de l’équipe professionnelle n’est pas proche. À en croire les dernières nouvelles de l’attaquant, livrées par Antoine Kombouaré en conférence de presse, il est plus proche de la porte de sortie du FCN que d’un retour chez les pros.

« Jean-Kévin Augustin doit continuer de bosser », a-t-il déclaré. « Il sait qu’il a du boulot. C’est à travers son travail et ses performances qu’il aura une chance », a souligné l’entraîneur du FC Nantes. En effet, ce dernier ne compte pas du tout sur l’attaquant formé au PSG. « Avant de penser à l’équipe pro, il faut qu’Augustin pense à se soigner, à redevenir un athlète », a indiqué le coach des Nantais. Rappelons que l'avant-centre de 24 ans n'a joué que 3 bouts de matchs avec les Canarios en une saison et demie, soit 33 minutes de jeu seulement.

Jean-Kévin Augustin vendu 1,6 M€ cet hiver ?

Jean-Kévin Augustin est sous contrat avec le club de Waldemar Kita jusqu’à fin juin 2022. Si un club est intéressé par ses services, le FC Nantes n’hésiterait pas à le transférer lors du mercato hivernal en janvier. Mais la cote de l’ancien international espoir français est au plus bas. Il ne vaut que 1,6 M€ sur le marché des transferts. Et dire qu’en octobre 2018, quand il était encore en Bundesliga, sa valeur marchande était estimée à 25 M€. Il faut noter que le N°20 du FC Nantes avait été transféré du Paris Saint-Germain à Leipzig à 16 M€ en juillet 2017.