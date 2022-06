FC Nantes Mercato : Un attaquant du FCN rebondit en Suisse

Publié par ALEXIS le 20 juin 2022 à 11:05

FC Nantes Mercato : Après une saison quasi blanche au FCN, un attaquant d'Antoine Kombouaré rebondit en Suisse, dans un club qualifié pour l’Europe.

FC Nantes Mercato : Jean-Kévin Augustin signe au FC Bâle

La saison dernière, Jean-Kévin Augustin a disputé seulement 7 bouts de matchs en Ligue 1 (sans aucune titularisation) dans la deuxième moitié de l’exercice. Ne rentant pas sans les plans d’Antoine Kombouaré, il avait été relégué un temps en équipe réserve. Malgré seulement 77 minutes de jeu cumulées en championnat et 11 minutes disputées en Coupe de France, l’attaquant du FCN a réussi à se trouver un point de chute, dix jours après l’ouverture officielle du mercato. Il s’est engagé avec le FC Bâle en Suisse, pour trois saisons. Le contrat de Jean-Kévin Augustin expire le 30 juin 2022, il était donc libre de signer là où il le souhaite.

Cependant, Emmanuel Merceron s’exclame de la signature du flop du FC Nantes dans un club qualifié pour la coupe d’Europe. « Wow 3 ans !! Après toutes ces saisons blanches […] », a glissé l’insider sur son compte Twitter, en félicitant l'agent du joueur de 23 ans. En effet, le FC Bâle a fini à la 2e place du championnat suisse et est admis en Ligue Europa Conférence 2022-2023.

FC Nantes Mercato : Une carrière qui a du mal à décoller

Grâce à ses débuts prometteurs en Ligue 1 avec le PSG, son club formateur, Jean-Kévin Augustin avait attiré l’attention du RB Leipzig. Le club de Bundesliga avait déboursé 16 M€ pour le recruter. Mais l’avant-centre avait déçu les attentes des dirigeants allemands. Poussé vers la sortie, il avait été prêté à l’AS Monaco, puis à Leeds United, lors de la saison 2019-2020. Des prêts non concluants qui ont débouché sur la fin du contrat du Natif de Paris à Leipzig. Ayant rejoint le FC Nantes librement à l’été 2020, il n’a pas réussi à s’imposer et quitte encore la France. Jean-Kévin Augustin va donc connaître un 4e championnat (la Super League suisse), après la Ligue 1, la Bundesliga et la Championship (D2 anglaise).