FC Nantes : Domenech laisse ses joueurs livrés à eux-mêmes

C'est encore une nouvelle défaite pour le FC Nantes qui s'est incliné contre le LOSC (0-2) dimanche. Désormais Nantes est barragiste avec 19 points pris sur 24 journées de Ligue 1. Alors que les Canaris étaient menés à la mi-temps contre Lille, Raymond Domenech a préféré quitter le vestiaire et laisser ses joueurs s'expliquer seuls.

Domenech ne maitrise plus rien au FC Nantes

Raymond Domenech essuie les échecs depuis son arrivée sur le banc du FC Nantes. L'équipe coule, mais l'ex-sélectionneur des Bleus, ne change pas de ligne directrice. La méthode dite de "management relationnel" ne semble pas encore porter ses fruits pour Domenech. A son arrivée au club il avait d'emblée décidé de ne pas s'impliquer dans le choix des cadres de l'équipes et de ne pas établir de hiérarchie. Un management devenu plus distantiel que relationnel, à en croire les révélations des nombreuses absences du technicien au club. Ses absences lors d'une réunion importante avec les cadres auto-désignés de l'équipe, et lors de la séance de décrassage après le match contre Metz (1-1), ont déjà envoyé un mauvais signal à son groupe. Mais le coach tient à ses principes de gestion. Malgré son triste record, Domenech étant le premier entraîneur du club à n'avoir gagné aucun de ses cinq premiers matchs, sept maintenant en comptant le nul contre Saint-Etienne et la défaite contre le LOSC. Après cette dernière ce dimanche, il a été forcé tout de même à faire le constat : " Avec cette première mi-temps, on ne pouvait pas espérer grand-chose. On a la chance de ne pas prendre de but sur les occasions où ils auraient dû marquer, et on en prend deux (...) sur des erreurs grossières, grotesques même. Je ne m'explique pas la première mi-temps (...) Heureusement, on a été capables de réagir, mais j'espère qu'un jour, on sera capable aussi d'agir (...) Nantes barragiste ? Il reste 14 matchs, il faut prendre des points, c'est évident. On le sait, on le savait, ça se confirme, ça devient tendu, mais ne cédons pas à la panique, a insisté Domenech. Il faut garder cette idée de vouloir jouer, de vouloir poser le jeu, de poser des problèmes à l'adversaire. Se tenir solide derrière et espérer marquer en contre, ça ne marchera pas ".

Domenech a quitté le vestiaire à la Mi-Temps

Alors que les Canaris étaient menés à la mi-temps, Raymond Domenech agacé par le déchet technique important de son équipe et son incapacité à réagir, a préféré laisser ses joueurs s'expliquer seuls à la mi-temps. Une manière de provoquer un électrochoc. "Quand il faut réagir… Ça prouve que cette équipe a des qualités, des moyens, a-t-il déclaré à l'issue du match. Je leur ai dit ce que j’en pensais. Je suis sorti, ils ont discuté entre eux. Il y a eu un mieux." Il y a eu un léger mieux pour le FC Nantes au retour des vestiaires, en effet, mais bien éphémère. Dans la manière, comme dans les résultats, Domenech n'obtient pas de résultats. Nantes n'a que quatre points d'avance du Dijon, premier relégable et se déplace à Angers (8e au classement) dimanche, un match important pour le maintien, comme le seront désormais tous les matchs. Et il faudra compter sur plus qu'un électrochoc, pour espérer rester en Ligue 1 la saison prochaine.













