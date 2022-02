Stade Rennais-ESTAC : Un énorme coup dur au SRFC avant Troyes !

Publié par Thomas le 18 février 2022 à 19:05

À l'approche du match Stade Rennais-ESTAC au Roazhon Park, Bruno Genesio a annoncé une très mauvaise nouvelle pour le SRFC.

SRFC : Hécatombe à Rennes avant le match contre Troyes

Ce dimanche, le Stade Rennais reçoit dans son antre le promu troyen, 16e au classement de Ligue 1. Une belle occasion pour Bruno Genesio et ses hommes de recoller au trio de tête, et se distancer de la forte concurrence pour l’Europe. Auteurs d’un début d’année en dents de scie, marquée par quatre défaites depuis le début de l’année 2022, les Rouge et Noir devraient se présenter fortement diminués contre l’ESTAC, de quoi repenser complètement la physionomie de la rencontre pour l’entraîneur rennais.

En conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a déploré une flopée d’absence ce week-end à tous les secteurs de jeu. Ce dimanche, le SRFC devra en effet compter sans plusieurs de ses hommes forts comme Flavien Tait, absent depuis le 8 janvier (défaite 1-0 contre le RC Lens), Kamaldeen Sulemana, Jérémy Doku, Loïc Badé ou encore Jonas Martin, suspendu. En plus de ces cinq pièces importantes, l’entraîneur breton a également indiqué les blessures de Romain Salin, Lorenz Assignon, Lesley Uguchukwu et Jérémy Gélin. Une hécatombe de taille qui devrait impacter grandement le onze de départ rennais dimanche.

Genesio annonce le retour de Gomis dans les buts

Durant sa conférence de presse, Bruno Genesio a lâché quelques indices concernant son futur onze qui affrontera l’ESTAC ce week-end. Avec un milieu de terrain à reconstruire, le Stade Rennais devrait repasser au système de 4-4-2, avec la paire Santamaria-Majer dans l’axe du milieu de terrain. Changement également dans les buts, où Alfred Gomis, tous juste vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec le Sénégal, retrouvera sa place de titulaire après près de deux mois d’absence chez les Rouge et Noir.

Compo probable du SRFC contre Troyes :

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, N. Aguerd, B. Meling

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, B. Santamaria, L. Majer, M. Terrier

Attaquants : S. Guirassy, G. Laborde