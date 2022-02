Stade Rennais Mercato : Le SRFC proche de perdre deux piliers !

Publié par Thomas le 08 février 2022 à 13:55

Très discret cet hiver, le Stade Rennais se concentre sur le prochain mercato. Au mois de juin, le SRFC pourrait perdre deux hommes forts de l'entrejeu.

SRFC Mercato : Jonas Martin transféré cet été ?

Tonitruant l’été dernier en matière de recrutement, le Stade Rennais avait notamment pallié au départ de son joyau Eduardo Camavinga vers le Real Madrid en recrutant le prometteur Lovro Majer, mais aussi, dans une moindre mesure, Baptiste Santamaria au milieu de terrain. Ces arrivées en nombre côté Rouge et Noir offrent cette saison un panel de choix conséquent pour Bruno Genesio au moment de composer son entrejeu.

Seulement, cette forte concurrence dans ce secteur pourrait pousser certains cadres à avoir des envies d’ailleurs. Si Lovro Majer ou Flavien Tait font figure d’indéboulonnable cette saison, la tendance semble légèrement différente pour Jonas Martin. L’ancien Montpellierain réalise une saison plus que correcte au SRFC et voit son contrat se terminer au mois de juin. Une situation qui préoccupe les dirigeants bretons qui n’ont toujours pas bouclé de prolongation avec le joueur.

Jugé fragile pour certains, le joueur garde une belle cote, notamment en Ligue 1 où ses passages au RCSA et Montpellier ont marqué les esprits. Homme fort de Bruno Genesio quand il est à 100%, Jonas Martin pourrait quitter le navire Rouge et Noir cet été de manière totalement gratuite, à moins que Florian Maurice ne décide de blinder son contrat d’ici-là.

Benjamin Bourigeaud hésite encore à prolonger

Situation légèrement différente pour Benjamin Bourigeaud, lui aussi sur le coup d’un départ en fin de saison. Le milieu de 28 ans, à l’apogée de sa carrière avec le Stade Rennais, n’a toujours pas convenu de prolongation avec son board, malgré une fin de contrat en 2023. Incontournable sous Genesio, le milieu français reste toujours évasif sur son avenir en Bretagne « On verra ! On ne sait pas de quoi est fait l’avenir, en tout cas je suis très content d’évoluer sous les couleurs du Stade Rennais, c’est un plaisir depuis que je suis arrivé. J’ai connu beaucoup d’émotions et j’espère en vivre encore. » a-t-il déclaré en zone mixte dimanche.

Très intéressé par un départ vers l’étranger, l’ancien du RC Lens a confirmé cette tendance sur RMC Sport la semaine dernière. « Oui, forcément. On verra si c’est le moment venu. C’est un souhait depuis le début de ma carrière. J’ai toujours eu cette envie. On verra ce qui se présente à moi et ce sera à moi de faire le meilleur choix pour continuer ma progression. La passion passera en premier. ». Si le joueur se focalise à 100% sur sa saison avec le SRFC, un départ en juin du milieu de terrain n'est pas à exclure donc.