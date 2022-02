AS Monaco : Guion à Bordeaux, le plan de Clement bouleversé ?

Publié par ALEXIS le 19 février 2022 à 00:35

Bordeaux va affronter l’AS Monaco avec un nouvel entraîneur, David Guion, arrivé cette semaine. Cela a-t-il changé les plans de Philippe Clement ?

Bordeaux : Guion veut des points contre l'AS Monaco, dès dimanche

C’est Bordeaux l’adversaire de l’AS Monaco, ce dimanche (17h05) au Matmut Atlantique, lors de la 25e journée de Ligue 1. Lanterne rouge du championnat, le club au scapulaire a nommé David Guion, au poste d’entraîneur, cette semaine. C’est donc ce dernier qui sera sur le banc de touche des Girondins, après le bref intérim assuré par Jaroslav Plasil, lors de la défaite à Lens (3-2). Il vient ainsi remplacer Petkovic, limogé le 7 février dernier après la lourde défaite du FCGB (5-0) à Reims.

Présenté en conférence de presse, ce vendredi, le nouveau coach des Marine et Blanc a annoncé la couleur sur son plan pour assurer le maintien de Bordeaux dans l’élite. « Le maintien passe par des résultats à domicile et des victoires. On se doit aussi bien d'être très performant au Matmut et à l'extérieur également », a-t-il déclaré, avant de défier les Monégasques.

« L’essentiel, c'est Monaco. Je suis totalement tourné vers ce match. Je suis focalisé et concentré sur cette première échéance, pour amener mes joueurs à performer dès dimanche. On n'a pas le temps. Il faut être performant de suite. Dès le premier entraînement, j'ai mis en place ce que je souhaite. Il faut réussir à prendre des points face à l'ASM. Dans notre situation, tous les matchs sont importants, peu importe l'adversaire. On se doit de donner le meilleur de nous même dès dimanche », a confié David Guion.

ASM : Philippe Clement, « nous nous concentrons d’abord sur nous-mêmes »

Interrogé en conférence de presse sur cette nouvelle donne en Gironde, Philippe Clement ne semble pas perturbé par l’arrivée de l’ancien coach du Stade de Reims au Château du Haillan. « Bordeaux a nommé un nouvel entraîneur, qui a la réputation de bien organiser ses équipes. Mais nous nous concentrons d’abord sur nous-mêmes », a-t-il répondu. « Il y a encore beaucoup de choses à écrire pour construire une équipe capable de changer de système en cours de match et prête à répondre à ce que les adversaires proposent », a indiqué le technicien du club du Rocher.