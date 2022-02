Stade Rennais : Genesio pointe un gros défaut avant l’ESTAC

Publié par ALEXIS le 18 février 2022 à 23:05

Le Stade Rennais a perdu deux de ses trois derniers matchs en Ligue 1 et cela agace Bruno Genesio. Ce dernier fait d'ailleurs un constat inquiétant.

Le Stade Rennais avait été renversé par le Clermont Foot lors de la 22e journée de Ligue 1 en concédant 2 buts en seconde période au stade Gabriel-Montpied. L’équipe de Bruno Genesio avait bien réagi, la journée d’après, par une victoire contre le Stade Brestois (2-0). Mais les champions de France avaient laissé filer un point au Parc des Princes face au PSG. En effet, le SRFC avait réussi à tenir les Parisiens en échec pendant 90 minutes, avant de céder au bout du temps additionnel, suite à un but de l’insaisissable Kylian Mbappé (1-0, 90e + 3).

De précieux points laissés en route dans la course pour une place qualificative en coupe d’Europe, que Bruno Genesio regrette. Surtout en regardant une statistique qui fait du Stade Rennais l’équipe qui encaisse le moins de tirs en Ligue 1, avec une moyenne de 9,2 tirs concédés par match. « Cette statistique est assez parlante. Ça veut dire qu'on est très peu en danger, mais qu'on ne gagne pas un nombre de points supérieurs par le contenu de nos matchs », a-t-il commenté, avant d’expliquer cette situation : « si on a perdu ces points, c'est certainement qu'on manque de maturité, de concentration ou qu'on n'a pas fait la différence avant pour se mettre à l'abri ».

Gaëtan Laborde frustré aussi lors de la défaite à Paris

Comme Bruno Genesio, Gaëtan Laborde, l’actuel co-meilleur buteur du Stade Rennais (11 buts en 24 matchs disputés) a été aussi frustré de la défaite à Paris, dans les derniers instants. « Forcément, on est frustrés, car je pense que peu d’équipes vont ramener un résultat de Paris. On a un goût amer, on a eu quelques jours pour faire redescendre tout ça », a-t-il confié.