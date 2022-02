OL Mercato : Après Lacazette, un autre retour colossal à Lyon ?

Publié par JEAN-LUC D le 19 février 2022 à 18:39

En fin de contrat à Arsenal, Alexandre Lacazette est annoncé sur le retour à l’ OL. Mais il pourrait être suivi par un autre ancien Lyonnais.

Memphis Depay à Lyon avec Lacazette la saison prochaine ?

L’attaque de l’Olympique Lyonnais pourrait avoir fière allure la saison prochaine. Alors qu’un départ de Moussa Dembélé n’est pas à exclure totalement lors du prochain mercato estival, l’équipe lyonnaise pourrait se renforcer avec deux retours de taille. En effet, si Jean-Michel Aulas et les siens ne cachent pas leur intérêt pour leur ancien attaquant Alexandre Lacazette, libre le 30 juin prochain et non prolongé par Arsenal, la presse espagnole assure également que Memphis Depay pourrait quitter le FC Barcelone et revenir chez les Gones.

Parti librement l’été dernier, l’attaquant de 28 ans a du mal à se faire une place au sein de l’effectif des Blaugranas depuis le changement d’entraîneur. Il faut dire que si son compatriote Ronald Koeman a fait le forcing pour le faire venir au Camp Nou, l’international néerlandais n’est pas vraiment un choix des dirigeants barcelonais.

Depuis l’avènement de Xavi Hernandez sur le banc, l’ancienne star de l’OL est carrément sortie du onze de départ du Barça. Désormais en difficulté en Catalogne, Depay se cherche une porte de sortie pour la saison et serait intéressé par un retour à Lyon, selon les informations de Sport. Outre Alexandre Lacazette, Memphis Depay pourrait aussi faire son retour dans le Rhône à l’issue de la saison. D’ailleurs, les grandes manoeuvres seraient déjà en cours dans ce sens.

OL Mercato : Contact établi entre le clan Memphis et Lyon

Avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang en attaque durant l’hiver, Memphis Depay est bien conscient que son avenir ne se trouve plus au FC Barcelone. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien ailier de Manchester United n’est plus en odeur de sainteté à Barcelone et devrait donc faire ses valises au terme de la saison.

D’après le quotidien Sport, « l’entourage du Néerlandais a renoué contact avec la direction de l’OL, qui a gardé un excellent souvenir de son ancien buteur. » Et toujours selon la même source catalane, « la solution Depay ne déplairait pas à Jean-Michel Aulas en cas de départ de départ de Lucas Paqueta en fin de saison… » Mais pour rapatrier leur ancien numéro 10, les décideurs lyonnais devront mettre la main à la poche puisque Transfermarkt évalue le natif de Moordrecht à 45 millions d’euros.

Affaire à suivre donc…