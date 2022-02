LOSC Mercato : Timothy Weah évoque un départ en Serie A

Publié par Ange A. le 20 février 2022 à 00:05

Attaquant du LOSC, Timothy Weah a affiché un souhait pour son avenir. L’ancien titi souhaite rejoindre un grand club en Italie.

Mercato LOSC : Timothy Weah rêve de l’Italie

Champion de France en titre, le Lille OSC est à la peine cette saison. Vendredi, le LOSC a concédé un match nul contre le FC Metz à Geoffroy-Guichard (0-0). Après cette contreperformance, le club nordiste cale à la 10e place de Ligue 1 Uber Eats. Alors que la défense de son titre semble déjà compromise, Lille devrait encore perdre quelques-uns de ses champions l’été prochain. Jonathan David, Sven Botman et Renato Sanches sont autant d’éléments susceptibles de quitter Luchin. Arrivé en provenance du Paris Saint-Germain en 2019, Timothy Weah est également ouvert à un départ de Lille. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, l’attaquant américain a dévoilé l’un de ses rêves : évoluer à l’AC Milan.

Timothy, sur les traces de George Weah ?

Le sociétaire du Lille OSC souhaite défendre les couleurs du club lombard comme son père. Unique footballeur africain à avoir reçu le Ballon d’Or, George Weah a évolué chez les Rossoneri entre 1995 et 2000. Son fils rêve de suivre ses pas en rejoignant un jour le pensionnaire de San Siro. « Bien sûr que je suis concentré sur Lille, mais ça a toujours été mon ambition de jouer un jour dans un grand championnat comme la Serie A et en particulier dans un grand club comme Milan, qui fait un peu partie de l’histoire de ma famille. [...] Il [son père, ndlr] n’en parle jamais ouvertement, mais quand j’étais enfant, il y avait l’idée que j’allais jouer dans les équipes de jeunes des Rossoneri. Les choses se sont passées différemment, mais peut-être que j’arriverai quand même à Milan. Dans le football, les choses vont vite, et on ne sait jamais », a confié l’international américain.

Encore sous contrat avec Lille jusqu’en 2024, Timothy Weah peine à s’y faire un nom. Depuis sa signature, il n’a inscrit que 5 buts et délivré autant de passes décisives en 63 matchs. Il en faudra certainement plus pour taper l’œil de Paolo Maldini, le directeur technique de l’AC Milan.