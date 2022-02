OL Mercato : 2,5M€, Aulas a déniché un trésor au milieu de terrain

Publié par JEAN-LUC D le 20 février 2022 à 17:15

Alors que Lucas Paqueta, Maxence Caqueret et Houssem Aouar pourraient partir cet été, l’ OL s’active déjà sur le marché des milieux de terrain.

L’ OL a activé la piste d’un milieu franco-portugais

Outre Lucas Paqueta, annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de plusieurs autres cadors européens, l’Olympique Lyonnais pourrait également recevoir des offres plus ou moins juteuses pour Maxence Caqueret et Houssem Aouar. Sans compter que l’option d’achat de Tanguy Ndombélé fixé à 65 millions d’euros pourrait s’avérer insurmontable pour les Gones. Les dirigeants lyonnais pourraient donc être contraints de recruter au milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Conscients de cette situation, Jean-Michel Aulas et la direction de l’écurie rhodanienne prospectent en ce moment en coulisses.

Samedi soir, Foot Mercato a ainsi révélé que les dirigeants de l’Olympique Lyonnais se seraient renseignés au sujet du milieu de terrain de Fenerbahce, Miguel Crespo. Considéré en Turquie comme l’un des hommes forts de l’équipe de coach Ismail Kartal cette saison aux côtés de Mesut Özil et Luiz Gustavo, le joueur de 25 ans était déjà dans le collimateur de plusieurs autres clubs européens lors du dernier mercato hivernal. À Lyon, Jean-Michel Aulas et les siens réfléchiraient à une offre pour cet été. Cependant, l’affaire serait loin d’être faite puisqu’une autre formation aurait les mêmes ambitions.

OL Mercato : grosse concurrence pour Miguel Crespo

Recruté en septembre dernier en provenance d’Estoril Praia contre un chèque de 1,5 million d’euros, Miguel Crespo s’est rapidement imposé au sein de l’effectif de Fenerbahce. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 21 matches toutes compétitions confondues, le natif de Lyon serait également dans les plans de Diego Simeone du côté de l’Atlético Madrid.

Foot Mercato précise d’ailleurs que le club espagnol avait formulé une offre de prêt à Fenerbahce pour Crespo, mais le club stambouliote avait décliné la proposition des Colchoneros. Lié à l’actuel 7e du championnat turc jusqu’en 2024, Miguel Crespo pourrait changer d’air à l’issue de la saison en cas d’offre importante. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le numéro 27 du Fener vaut 2,5 millions d’euros sur le marché. Un montant carrément insignifiant pour les finances de l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas.

Affaire à suivre donc…