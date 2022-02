Chelsea-LOSC : Une bonne nouvelle tombe à Lille avant la rencontre

Publié par ALEXIS le 21 février 2022 à 13:55

Évoquant le match de Ligue des champions entre Chelsea et le LOSC, Thomas Tuchel et Édouard Mendy avouent qu'ils se méfient du champion de France

Chelsea-LOSC : Tuchel, « nous aurons besoin d'une performance au top »

C’est ce mardi à 21h que le LOSC affronte Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Avant cette confrontation, Thomas Tuchel et son équipe ont signé une victoire sur le terrain de Crystal Palace (1-0), contrairement à Lille accroché par le FC Metz (0-0), vendredi dernier. À l’issue du match contre les Eagles, l’entraîneur des Blues a évoqué la venue des Lillois à Stamford Bridge. Il se méfie de l’équipe de Jocelyn Gourvennec.

« Nous ne devrions pas trop penser à la façon dont les autres pourraient nous voir comme les favoris contre Lille. […]. Telle est la situation pour le match de mardi », a indiqué le technicien allemand sur le site du club anglais, avant de déclarer : « Nous aurons besoin d'une performance au top mardi contre le LOSC. » Dans une interview dans l’émission Téléfoot, Édouard Mendy craint aussi les Lillois, vainqueurs de la Ligue 1 la saison dernière et premiers de leur groupe à l’issue de la phase de poule de la C1. « Ce n’est pas du tout un bon tirage (pour Chelsea, ndlr), honnêtement. Lille a fini premier de sa poule et nous deuxièmes, ils vont tout faire pour nous battre », a prévenu le gardien de but du club de Premier League.

Chelsea compte des absents contre Lille

Chelsea ne pourra pas compter sur Mason Mount, lors de la réception des Dogues. En plus de Ben Chilwell (saison terminée) et de Reece James (blessé au genou fin 2021), Mount s’est blessé à la cheville lors de la finale de la coupe du monde des clubs remportée face aux Brésiliens de Palmeiras aux Émirats arabes unis. Quand à Cesar Azpilicueta et Callum Hudson-Odoi, absents contre Crystal Palace, ils sont incertains.

« Nous essayons de les remettre en forme pour mardi. Azpi a des problèmes à l'aine et a ressenti une douleur lors de la dernière action de l'entraînement de jeudi. Callum a essayé à l'entraînement, vendredi, mais a également ressenti de la douleur autour du tendon d'Achille. C'est une petite inflammation et la douleur était trop forte », a fait savoir le manager général des Blues.