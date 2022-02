PSG Mercato : Le LOSC indique le prix de Jonathan David au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 22 février 2022 à 05:05

En vue de l’éventuel départ de Kylian Mbappé, le PSG viserait Jonathan David. Mais le LOSC ne compte pas brader son attaquant canadien.

Le départ de Jonathan David déjà acté au LOSC ?

Au micro de l'émission Téléfoot ce dimanche, Jonathan David a ouvertement laissé entendre qu’il pourrait envisager un départ de Lille OSC à l’issue de la saison, malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025. « Mon agent ? Il a dit ce qu'il a dit, mais après, je suis sous contrat au LOSC et le plus important reste de finir la saison, de bien la finir. Après, on verra. La Premier League, un championnat qui m'attire ? Oui, je pense que forcément ça attire tout le monde, c'est le championnat le plus compétitif du monde », a confié l’international canadien de 22 ans.

À la recherche d’un éventuel remplaçant à Kylian Mbappé, qui pourrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil du buteur des Dogues. Mais pour déloger Jonathan David du club nordiste, le PSG devra s’apprêter à sortir le chéquier puisqu’Olivier Letang, le président du LOSC, ne compte pas faire de cadeau à ses prétendants.

PSG Mercato : Letang attend un gros chèque pour David

S’il rêve d’évoluer en Premier League, Jonathan David pourrait bien avoir l’embarras du choix en fin de saison puisque selon les informations du tabloïd The Times, son nom serait sur les tablettes de Chelsea, Arsenal, Tottenham et Liverpool. Sans oublier que l’Inter Milan serait également prêt à lancer une offensive pour le recruter à la fin de l’exercice en cours.

D’après La Gazzetta dello Sport, le club lombard aimerait faire du protégé de Jocelyn Gourvennec leur prochaine arme offensive en cas de départ de Lautaro Martinez lors du prochain mercato estival. Du côté de la direction du LOSC, Olivier Letang attendrait un chèque compris entre 50 et 60 millions d’euros pour laisser filer le natif de Brooklyn. Le Paris Saint-Germain et tous les autres courtisans du Canadien sont donc prévenus.