FC Lorient : Relégation, Abergel tire la sonnette d’alarme

Publié par ALEXIS le 22 février 2022 à 15:15

18e de Ligue 1, le FC Lorient est menacé de relégation en Ligue 2. Laurent Abergel tire la sonnette d’alarme avant le derby contre Brest.

Barragiste à l’issue de la 25e journée de Ligue 1, le FC Lorient va très mal. Le club a gagné un seul match, contre le RC Lens, après la 7e journée de Ligue 1 et un succès sur l’OGC Nice (1-0), le 22 septembre 2021. En effet, le FCL est sur une série négative, avec une seule victoire lors de ses 19 derniers matches toutes compétitions confondues, soit plus précisément 12 défaites et 6 matches nuls. Dimanche dernier, le club breton a concédé une défaite, à domicile, au Montpellier HSC (0-1). Conséquence ? Les Merlus ont replongé dans la zone rouge, à égalité de points (21 pts) avec le FC Metz (19e) et les Girondins de Bordeaux (20es), actuellement relégables en Ligue 2.

Lors des journées à venir, l'équipe de Christophe Pélissier va affronter des équipes du top 5 actuel du championnat. Elle jouera dans l'ordre, le RC Strasbourg (4e), le PSG (1er), l'OGC Nice (3e), le Stade Rennais (5e) et l'OM (2e), mais aussi l' OL (8e) entre la 27e et la 36e journée.

Laurent Abergel : « On n’est pas en pleine confiance non plus »

À l’issue du match perdu au Moustoir, Laurent Abergel a attiré l’attention de ses coéquipiers sur la réelle menace de relégation qui plane sur le club, avant le derby contre le Stade Brestois, dimanche (15h) au stade Francis-Le Blé. « On avait pourtant enchaîné deux bons matchs […]. C’est un bon coup d’arrêt » a-t-il regretté, avant d’avouer : « On n’est pas en pleine confiance non plus. »

Selon le milieu de terrain et capitaine, le FC Lorient doit démarrer une série positive à Brest pour espérer se relancer dans la course au maintien dans l'élite. « On sait que ça passe par des séries, pour engranger le maximum de points. On va se remettre au travail pour préparer un bon derby, dimanche. […] On aime gagner et on ne lâchera rien », a indiqué Laurent Abergel.