FC Lorient : Avant Montpellier, le FCL reçoit de bonnes nouvelles !

14 février 2022

Les nouvelles en provenance du FC Lorient sont bonnes après le nul à Monaco (0-0) et avant d’affronter le Montpellier HSC, dimanche (15h).

FC Lorient : Abergel et Morel retrouvent le collectif

Le FC Lorient a fait un nouveau pas vers le maintien en rentrant de Monaco avec un précieux point. En effet, les Merlus ont contraint le club du Rocher au nul au Stade Louis-II (0-0), lors de la 24e journée de Ligue 1. À l'occasion de la journée précédente, le FCL avait infligé une défaite du RC Lens (2-0) au stade du Moustoir. Cela fait donc un total de 4 points pris par l’équipe de Christophe Pélissier, sur 6 possible. Elle conforte ainsi son 17e rang au classement général, avant la venue du Montpellier HSC dans le Morbihan, le dimanche 20 février prochain, lors de la 25e journée du championnat.

À six jours du match contre les Pailladins, le FC Lorient peut se réjouir. Selon les informations de Ouest-France, le club breton n’a aucun nouveau blessé dans son groupe après la rencontre disputée dans la Principauté. De plus, la source apprend que Laurent Abergel (adducteurs) et Jérémy Morel (mollet) ont démarré la séance d’entraînement avec le collectif, ce lundi matin, avant de la finir en individuel, sous la conduite de Pierre Bazin.

D’après le quotidien régional, Laurent Abergel retrouvera le collectif mercredi et pourrait être sur les rangs pour une place dans le groupe du FC Lorient lors de la réception de Montpellier. Toutefois, Christophe Pelissier se montre prudent. « On n’ira pas trop vite. » Quant à Jérémy Morel, il devrait être opérationnel la semaine prochaine à en croire le média.

Diarra et Lemoine toujours à l'infirmerie

Par contre, Stéphane Diarra, suite à une béquille reçue face au RC Lens, n’a pas repris l’entraînement. C'est aussi le cas pour Fabien Lemoine, blessé à l’autre mollet et pour qui « ce sera plus long », selon la précision de Christophe Pélissier. Positif à la Covid-19, Moritz Jenz est toujours à l’isolement après avoir manqué le match contre l’AS Monaco. Le défenseur devra passer un nouveau test avant de réintégrer le groupe du FC Lorient, probablement mercredi, s’il est négatif.