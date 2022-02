OL Mercato : Lyon proche de boucler un grosse opération au milieu !

Publié par Thomas le 23 février 2022 à 12:18

Après son mercato hivernal ambitieux et l'arrivée de deux gros milieux, l' OL pourrait de nouveau frapper un joli coup dans ce secteur de jeu.

OL Mercato : Après Guimaraes, un autre départ se profil

L’opération dégraissage est bel et bien lancée à l’Olympique Lyonnais. Après sa première partie de saison décevante, l’écurie rhodanienne souhaite réaliser un chantier de taille pour se remettre sur pied cet été. Si le dernier mercato estival relève du fiasco, avec des recrues fantomatiques comme Damien Da Silva ou encore Xherdan Shaqiri, parti cet hiver à Chicago Fire, les Gones ont procédé à un recrutement plus séduisant. Avec plus de 40 millions d’euros empochés grâce au transfert de Guimaraes à Newcastle, l’ OL a pu renforcer son entrejeu avec les venues de Tanguy Ndombele et Romain Faivre, un mercato qualitatif qui pousse néanmoins le club à dégraisser.

Très proche d’un départ cet hiver, Thiago Mendes pourrait bel et bien quitter le navire rhodanien avant le prochain mercato, comme l’indique le journal Ge Globo. L’influent média brésilien dévoile ce mercredi que le club de Flamengo (2e du championnat brésilien) serait revenu à la charge pour enrôler le milieu lyonnais de 29 ans.

Poussé vers la sortie ces derniers mois, Mendes renaît depuis plusieurs rencontres au poste de défenseur central, où il comble l’absence de Jérôme Boateng aux côtés du jeune Castello Lukeba. D’après la source, les dirigeants de Flamengo feraient le forcing pour recruter le milieu brésilien rapidement, des négociations seraient en cours avec l’Olympique Lyonnais. Néanmoins, Ge Globo rappelle qu’un départ de Thiago Mendes en milieu de saison handicaperait fortement Peter Bosz qui ne pourrait pas enrôler un successeur jusqu’à la fin de saison. Le deal pourrait cependant aboutir en cas de belle offre des Brésiliens pour le milieu défensif, dont le contrat à Lyon court jusqu’en 2023 et dont la valeur marchande pourrait atteindre les 15 millions d’euros.