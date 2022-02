Arsenal Mercato : Les Gunners sortent le chéquier pour Arteta !

Publié par Thomas G. le 23 février 2022 à 15:50

Mikel Arteta a remis Arsenal sur de bons rails depuis son intronisation en décembre 2020. Les dirigeants veulent maintenant le récompenser.

Arteta va prolonger avec Arsenal

Les Gunners ont entamé leur stratégie de prolongation. Après Gabriel Martinelli et Emile Smtih-Rowe l’été dernier, les dirigeants d'Arsenal veulent prolonger Bukayo Saka et Mikel Arteta. Le tabloïd anglais The Sun indique que Stan Kroenke, le propriétaire d’Arsenal, a proposé un contrat de 25 millions de livres à Arteta sur 3 ans. Un contrat qui assurera un salaire de 8,3 millions de livres par an au technicien espagnol.

Ce contrat est un vrai signe de confiance des dirigeants envers l’ancien joueur du club. Mikel Arteta a gagné la confiance de toutes les sphères du club, les supporters dirigeants et joueurs compris. Il a fait face à de grosses crises lorsque le club était dernier du championnat après 3 défaites consécutives pour démarrer le championnat. Dans le creux de la vague, Arteta a toujours clamé haut et fort que son groupe avait du talent et que cette mauvaise passe était de courte durée. On peut dire qu’il n'avait pas menti, les Gunners ont réalisé une série de victoires qui les a propulsés dans la course à la Ligue des Champions en compagnie de West Ham, Manchester United et l’ennemi juré de Tottenham.

Arsenal fait le pari de l'avenir

En offrant 3 ans de plus à Arteta, les Londoniens lui offrent la possibilité de révolutionner un peu plus Arsenal. Avec lui, tout a changé, les entraînements, la discipline et le respect envers le club. Les épisodes Pierre-Emerick Aubameyang et Mesut Özil ont montrés à quel point l’ancien joueur du Paris Saint-Germain peut se montrer inflexible. Il a façonné l’équipe à son image en se séparant des éléments qui ne collaient pas à ses principes de jeu. Des joueurs comme Sokratis, David Luiz, Kolasinac ou encore Hector Bellerin ont ainsi quitté le club.

À l’image de l’illustre Arsène Wenger, Mikel Arteta fait le pari de la jeunesse, lui, qui a 39 ans est l’un des entraîneurs les plus jeunes de Premier League. Le basque d’origine a fait venir plusieurs jeunes joueurs prometteurs comme Ramsdale, Tomiyasu ou encore Martin Ødegaard. Les joueurs qu’il veut acheter le sont aussi, Alexander Isak, João Félix, ou encore Dušan Vlahović. Arsenal peut rêver avec Arteta d'un retour en Ligue des Champions, voire même de remporter la Premier League dans les années à venir.