OM : De vives tensions à Marseille avant le déplacement à Qarabag

Publié par Timothée Jean le 23 février 2022 à 17:20

L’ OM affronte jeudi soir le FK Qarabag en Ligue Europa Conférénce. En attendant, il y a de l’agitation autour de Jorge Sampaoli et le vestiaire marseillais semble sous tension.

OM : Des tensions dans le vestiaire marseillais

À quelques jours du match retour contre Qarabag en Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille peine à retrouver son niveau de jeu. La preuve, les Marseillais ont livré une prestation décevante dimanche face à Clermont, soldée par une triste défaite à domicile (0-2). Ce revers a visiblement laissé des traces au sein du groupe marseillais.

En effet, une scène inhabituelle s’est produite à l’issue de la rencontre. Le capitaine Dimitri Payet a poussé un coup de gueule en invitant ses coéquipiers à « dégonfler les têtes ». Des mots forts qui mettent en exergue les frictions au sein du groupe de l’ OM. L’ambiance est loin d’être au beau fixe et le vestiaire semble à présent sous tension. C’est en tout cas ce que révèle le journal L’Équipe dans son édition du jour.

Le quotidien sportif assure que l'après-match a été particulièrement tendu dans les coursives du Vélodrome. Car Dimitri Payet n’était pas le seul à afficher sa frustration. Ses coéquipiers ont eux aussi laissé éclater leur colère en interne. D’autant plus que le collectif marseillais peine à livrer des matches de haut de niveau et manque parfois de complicité sur le terrain.

C’est notamment le cas de Dimitri Payet qui ne parvient pas à s’entendre avec Gerson et Arkadiusz Milik sur la pelouse. Tandis que les tauliers de l’équipe, Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez sont en grande difficulté à Marseille. Loin des apparences, c’est donc un sentiment de frustration et de mécontentement qui prédomine actuellement dans le vestiaire de l’ OM. Une situation tendue imputée à Jorge Sampaoli.

Le temps des premiers doutes pour Jorge Sampaoli

La source explique que les expérimentations tactiques du coach argentin commencent à susciter une vraie incompréhension chez ses troupes. Au point où Jorge Sampaoli, « angoissé » et « têtu », arrive de moins en moins à fédérer ses hommes. Pour le moment, le vestiaire de l’ OM n’est pas au bord de l’implosion, l’entraîneur marseillais se creuse les méninges pour apaiser les tensions en interne. Mais il faudra faire vite pour éviter une catastrophe en fin de saison. L’ OM, qui affronte Qarabag jeudi soir en Ligue Europa Conférence, aura une belle occasion de faire taire les critiques et calmer les frictions en interne.