RC Lens Mercato : Un défenseur de Haise affole la Serie A

Publié par Ange A. le 24 février 2022 à 04:30

Outre Seko Fofana, le RC Lens pourrait perdre un important élément au prochain mercato. Celui-ci devrait prendre la direction de l’Italie.

RC Lens Transfert : Un autre gros départ dans les tuyaux cet été ?

L’avenir de Seko Fofana cristallise l’attention au Racing Club de Lens. En marge du match nul contre l’OL (1-1) lors de la dernière journée, le milieu ivoirien s’était même montré flou sur le sujet. Le capitaine du RC Lens indiquait qu’il ne savait pas de quoi sera fait son futur. Alors qu’un départ de Fofana de Lens reste possible, un autre lieutenant de Franck Haise pourrait également quitter les Sang et Or. Il s’agit de Facundo Medina. Le défenseur central lensois est courtisé en Italie. L’insider MSV Foot révèle en effet que deux cadors de Serie A sont aux trousses de l’Argentin de 22 ans.

Un gros duel en Serie A pour Facundo Medina

La source révèle que l’AS Roma et la Fiorentina s’intéressent à Facundo Medina. Le média en ligne note toutefois que l’intérêt de La Viola serait le plus vif. Les recruteurs de l’actuel 7e de Serie A ont déjà assisté à plusieurs rencontres du Racing Club de Lens pour superviser leur international argentin (3 sélections/1 but). Nicolas Burdisso, le directeur sportif de la Fiorentina, serait également un atout pour le club de Florence. Argentin comme Medina, il pourrait convaincre son compatriote de rejoindre La Viola au détriment d’un autre prétendant l’été prochain.

Reste maintenant à savoir si le RC Lens sera vendeur l’été prochain. Facundo Medina est l’un des joueurs les plus utilisés par Franck Haise cette saison. Auteur d’un but sur la campagne en cours, l’ancien de Talleres a déjà disputé 25 matchs cette année, dont 24 dans la peau de titulaire. Son contrat avec le RCL est encore valide jusqu’en juin 2024. Il avait rejoint le club de l’Artois en 2020 contre 3,5 millions d’euros. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 10 millions d’euros sur Transfermarkt.