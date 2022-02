PSG - ASSE : Un forfait de taille se précise contre Paris

Publié par Ange A. le 24 février 2022 à 08:00

Invaincu depuis quatre rencontres de championnat, l’ ASSE pourrait composer sans un attaquant ce vendredi sur la pelouse du PSG.

Toujours une grosse inquiétude pour l’ ASSE avant Paris

Après son choc contre Strasbourg (2-2), l’AS Saint-Étienne joue gros ce vendredi. L’ ASSE se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Les Verts vont tenter de confirmer leur bel état de forme contre le leader du championnat. Lequel reste sur un revers retentissant contre le FC Nantes (3-1). Alors que Pascal Dupraz et ses troupes croient en leur chance, ils devraient composer sans leur principal atout offensif au Parc des Princes. Sorti sur blessure après un choc avec Lucas Perrin contre le RCSA, Wahbi Khazri reste incertain pour cette rencontre. Auteur du but de l’égalisation contre le Racing, le Tunisien est le meilleur buteur stéphanois cette saison avec ses 9 réalisations.

Khazri absent, Crivelli apte contre le PSG ?

Wahbi Khazri n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Touché à la cheville droite, l’attaquant stéphanois était absent mercredi lors de la séance ouverte au public. Pas de bon augure avant le déplacement au Parc ce vendredi. Son absence pourrait porter préjudice aux Verts qui souhaitent poursuivre leur remontée au classement. L’ ASSE pointe à la 16e place et reste sur une série de quatre matchs sans défaite, dont trois succès et un nul.

Wahbi Khazri absent, Enzo Crivelli a en revanche effectué son retour à l’entraînement depuis mardi. Mais sa présence contre le Paris Saint-Germain reste incertaine. Le retour à la compétition de l’avant-centre arrivé d’Antalyasport cet hiver est davantage attendu contre le FC Metz le 6 mars. Une affiche décisive pour deux clubs à la lutte pour le maintien cette saison. Les Grenats sont actuellement avant-derniers de Ligue 1 Uber Eats.