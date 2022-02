OM Mercato : Un crack de Ligue 1 pisté par Marseille et l'OL !

Publié par Timothée Jean le 24 février 2022 à 10:09

Désireux de renforcer son attaque, l’ OM a tenté de mettre la main sur un top buteur de Ligue 1. L’ OL était également sur le coup.

OM Mercato : Marseille et l'OL sur le même attaquant

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille se cherchait un nouvel attaquant afin de compenser le départ de Dario Benedetto, prêté à Elche avant d’être définitivement transféré dans son ancien club, le Boca Juniors. La direction de l’ OM était donc à la recherche d’un renfort de taille à la pointe de l’attaque. Si Arkadiusz Milik demeure toujours le numéro 1 dans la hiérarchie des attaquants marseillais, la formation phocéenne souhaitait plus que jamais attirer sa doublure.

C’est dans ce sens que plusieurs options offensives ont été activées par l’OM et l’une d’entre elles menait à Andy Delort. L’international algérien sortait d’une excellente saison avec Montpellier HSC. Ses prouesses offensives ont rapidement convaincu les Marseillais. Ces derniers ont alors entamé les négociations en vue de boucler sa signature le plus rapidement possible. Mais l’ OM n’était pas le seul sur le coup. L’Olympique Lyonnais a également entamé les démarches similaires pour s’offrir le joueur de 30 ans. Des avances confirmées par le principal concerné. « Si je confirme que l'OM était sur moi ? Oui, oui. Lyon aussi ? Il y a eu Lyon aussi, oui », a-t-il assuré dans des propos rapportés par RMC Sport.

L'offre de l’OGC Nice a fait la différence pour Andy Delort

Andy Delort était visiblement très convoité sur le marché des transferts. Si l’OM et l’OL se livraient une bataille pour arracher sa signature, c’est finalement l’OGC Nice qui est parvenu à rafler la mise dans ce dossier. Pour s’offrir les services d’ Andy Delort, le Gym ont formulé une offre largement supérieure à celles de ses concurrents. Il était alors hors de question pour le joueur de refuser une telle proposition.

Transféré à l’OGC Nice où il réalise une bonne saison avec 10 buts en 25 apparitions, Andy Delort ne regrette pas son choix. Bien au contraire, il est « content d'être arrivé dans ce club, à ce moment-là. Avec l'effectif qu'on a et la saison qu'on est en train de faire, je suis très content. Je me sens très heureux », a-t-il ajouté.