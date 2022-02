MHSC-SRFC : La compo du Stade Rennais, un grand joueur de retour !

Publié par Thomas le 24 février 2022 à 17:12

À la veille du choc MHSC-SRFC, Bruno Genesio a annoncé le retour d'une star en attaque. Découvrez la compo du Stade Rennais.

SRFC : Genesio fait une grande annonce avant Montpellier

Rencontre cruciale pour le Stade Rennais ce vendredi en ouverture de la 26e journée du championnat de France. Après sa nette victoire le week-end dernier contre le promu troyen, Bruno Genesio et ses hommes tenteront de poursuivre leur belle lancée face à une formation montpelliéraine en perte de vitesse. Une belle occasion donc pour les Rouge et Noir de reproduire la même prestation que lors du match aller (victoire 2-0 au Roazhon Park) et ainsi passer dans le top 4 de Ligue 1.

À cette occasion, le SRFC pourra compter sur deux retours importants. Tout d’abord, au milieu de terrain où Jonas Martin, touché après la rencontre contre le PSG, fera son retour dans le groupe, mais aussi et surtout en attaque, avec le retour annoncé de Jérémy Doku. " Deux retours, Jérémy Doku et Jonas Martin, qui revient de blessure ", a confirmé Bruno Genesio en ouverture de sa conférence de presse d’avant-match.

Un come-back de l’international belge qui avait subi une rechute cuisante après la défaite à Clermont le 23 janvier dernier. Recrue la plus chère du Stade Rennais, le joueur de 19 ans n’aura disputé que 9 petites rencontres cette saison dont beaucoup d’entrées en fin de match.

Rennes toujours décimé contre Montpellier

Malgré ces deux retours salvateurs, les Rouge et Noir devront de nouveau se priver de plusieurs forces vives contre le MHSC, à commencer par les recrues estivales Kamaldeen Sulemana et Loïc Badé. Les deux jeunes rennais pourraient patienter un certain temps avant de rejouer avec le club breton. " Il a une petite fissure d’une vertèbre qui peut prendre du temps ", a indiqué Genesio au sujet de l’attaquant ghanéen.

Outre ces deux joueurs, le SRFC devra composer une nouvelle fois sans son homme fort du milieu de terrain, Flavien Tait, pourtant présent aux dernières séances d’entraînements. " Flavien a repris partiellement avec nous mais ne pourra pas être dans le groupe avec nous demain ", a annoncé le coach rennais ce jeudi. Romain Salin, Jérémy Gélin, Lesley Ugochukwu et Lorenz Assignon sont également forfaits.

Compo probable du SRFC contre Montpellier :

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, N. Aguerd, B. Meling

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, L. Majer, J. Martin, M. Terrier

Attaquants : G. Laborde, S. Guirassy