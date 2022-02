FC Lorient : Quatre joueurs incertains avant le derby à Brest

Publié par ALEXIS le 24 février 2022 à 21:12

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le FC Lorient avant le derby contre le Stade Brestois, dimanche (15h), au stade Francis-Le Blé.

FC Lorient : Sambou Soumano écourte sa séance d'entraînement

À quelques jours du derby avec le Stade Brestois, le FC Lorient n’est pas certains de la participation de quatre joueurs au moins. Selon les informations de Ouest France, Sambou Soumano (21 ans) s’est blessé à l’entraînement, ce jeudi matin, et n’a pas terminé la séance. Il a écourté son entraînement après s’être tordu la cheville. En attendant les examens pour en savoir un eu plus précisément sur la nature de la blessure et la durée d’indisponibilité du jeune avant-centre, l’entraîneur du SB29 a laissé entendre que la blessure de ce dernier ne semble pas très grave. Christophe Pelissier s’est certes montré rassurant, mais la participation de l’attaquant du FC Lorient au derby reste incertaine.

Jérémy Morel, Lemoine et Diarra incertains

Le quotidien régional a également donné des informations sur d’autres joueurs sur le flanc. « Jérémy Morel poursuit les séances sans souci après être revenu en début de semaine et il postule à une place dans le groupe, mais il ne devrait pas être titulaire », a-t-il appris. Quant à Fabien Lemoine (mollet) et Stéphane Diarra (béquille à la cuisse), ils n’ont pas encore retrouvé l’entraînement collectif. « Ils poursuivent les séances de manière individuelle », à en croire la source.

Le FCL invite ses supporters massivement à Brest

Le Stade Brestois est 12e avec 32 points, tandis que le FCL est 18e et barragiste avec 21 points. L’enjeu est donc clair pour les Merlus : gagner le derby, afin de ne pas se faire doubler par le FC Metz (19e) et les Girondins de Bordeaux (20e), qui ont le même nombre de points qu’eux. Pour se donner les moyens de rentrer de Brest avec les trois points de la victoire, l’équipe de Christophe Pélissier compte sur le soutien de ses supporters.

« Les Merlus se déplacent ce week-end à Brest dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats. À cette occasion, le FC Lorient vous propose de vous rendre au stade Francis Le Blé pour supporter les Lorientais », a-t-il invité sur son site internet.