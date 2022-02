Newcastle Mercato : Les Saoudiens volent une cible du Real Madrid !

Publié par Thomas G. le 25 février 2022 à 19:35

Les dirigeants de Newcastle veulent griller la priorité à deux grands d’Europe, le Real Madrid et Manchester United, pour un attaquant de Naples.

Newcastle Mercato : Les Magpies visent Victor Osimhen

Les Magpies tiennent la corde dans le dossier Victor Osimhen, également suivi par le Real Madrid et Manchester United. Victor Osimhen, 23 ans, sera l'une des attractions cet été sur le marché des transferts. L'attaquant nigérian de Naples va sans doute quitter la région du Vésuve. Il souhaite découvrir un grand club européen. Son prix serait de 80 millions d’euros selon la presse italienne et le club de Naples serait disposé à le laisser partir pour renflouer les caisses napolitaines en proie à la crise. Le départ de Victor Osimhen de Naples serait un second coup dur après le départ annoncé du capitaine Lorenzo Insigne vers la MLS.

Par ailleurs, Newcastle souhaite se renforcer avec Osimhen pour parier sur l'avenir. Les Magpies savent que s'ils se maintiennent en Premier League, ils auront tous les arguments pour convaincre Victor Osimhen grâce à l'attractivité de la Premier League et le salaire mirobolant qu'ils peuvent lui proposer. De plus, les Magpies offrent à Victor Osimhen une place de titulaire garantie dans une équipe ambitieuse de Premier League. Ce que Man United et le Real Madrid ne sont pas en mesure de lui proposer. En effet, les Magpies veulent jouer la Ligue des Champions la saison 2022/2023.

Newcastle, un acteur majeur cet été

Les Magpies vont animer le mercato estival prochain. Les dirigeants se sont notamment renseignés sur Mauro Icardi, l'attaquant argentin du Paris Saint-Germain. Les Anglais veulent bâtir une équipe solide capable de se battre pour se qualifier en Ligue des Champions. Pour ce faire, les nouveaux propriétaires saoudiens n’hésiteront pas à mettre la main à la poche. Newcastle s'est aussi renseigné sur le défenseur de Lille, Sven Botman et le Brésilien Diego Carlos, qui avait failli signer lors du mercato hivernal pour 53 millions d’euros.

Les dirigeants de Newcastle vont chercher à se renforcer dans tous les secteurs, le nom d'Ousmane Dembélé a été évoqué du côté du nord de l'Angleterre. En fin de contrat, un pont d’or pourrait lui être proposé en Angleterre. Les Magpies veulent aligner une attaque composée de Ousmane Dembélé, Allan Saint-Maximin et d'un grand attaquant qui pourrait être Victor Osimhen ou Mauro Icardi. Une chose est sûre, il va falloir désormais compter sur Newcastle lors des prochaines fenêtres de transferts.