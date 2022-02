OM : Milik, Payet, grosse inquiétude pour la fin de saison !

Publié par Timothée Jean le 25 février 2022 à 20:35

Les propos de Dimitri Payet, après la défaite de l’ OM face à Clermont (0-2), ont secoué la presse, suscitant même une grosse inquiétude chez certains observateurs.

OM : Payet, Milik... les tensions se ressentent à Marseille

Deuxième de Ligue 1 après 25 journées, l’ Olympique de Marseille réalise dans l’ensemble une belle saison, avec pour objectif de décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Sauf qu’en interne, de vives tensions semblent apparaître dans le vestiaire marseillais. Alors qu’Arkadiusz Milik est mécontent de son temps de jeu à l’ OM, le capitaine Dimitri Payet a poussé un sacré coup de gueule après la défaite de son équipe face à Clermont (0-2). Cette sortie du capitaine marseillais n’a pas aidé à dissiper cette atmosphère tendue en interne.

Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen est revenu sur ces tensions à Marseille et a indiqué qu’il craignait le pire pour l'OM. Car si ces frustrations et accrochages en interne se poursuivent, cela pourrait avoir des répercussions désastreuses sur la fin de saison des Marseillais. « J’ai bien peur que ça parte en vrille, encore plus dans un club comme l’Olympique de Marseille où tout se sait. J’ai bien peur qu’ils laissent échapper des points qui seront cruciaux sur la fin de saison parce que le classement est serré », a déclaré l’ancien Parisien.

Marseille devra retrouver sa régularité

Si l’ OM est actuellement deuxième de Ligue 1, la saison est encore longue. Le consultant explique alors que le coach Jorge Sampaoli devra vite trouver la bonne formule pour remobiliser ses hommes. L’OM devra surtout apaiser les tensions au sein de son groupe afin d’éviter une catastrophe en fin de saison. « Il faudra trouver cette régularité dans le vestiaire », a ajouté Jérôme Rothen.

Pour l’heure, l’ OM s’est remis la tête à l’endroit après sa brillante victoire (3-0) face à Qarabag en Conférence League. Les Marseillais croiseront le fer avec le FC Bâle lors du prochain tour de la compétition. De son côté, Dimitri Payet a posté une vidéo sur les réseaux pour démentir toutes tensions dans le vestiaire marseillais.