PSG Mercato : OL, Lucas Paqueta lâche une nouvelle réponse à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 26 février 2022 à 05:05

Lié à l’OL jusqu’en 2025, Lucas Paqueta est annoncé dans le viseur du PSG pour l’été prochain. Mais il a les idées claires pour son avenir.

Lucas Paqueta est heureux à l’OL

Désireux de remodeler son milieu de terrain pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain aimerait recruter Lucas Paqueta. Arrivé en septembre 2020 en provenance de l’AC Milan contre une enveloppe de 20 millions d’euros, l’international brésilien de 24 ans s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la Ligue 1.

Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 28 rencontres toutes compétitions, le milieu de terrain formé à Flamengo ne compte toutefois pas quitter l’Olympique Lyonnais de si tôt. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coéquipier d’Houssem Aouar a annoncé la couleur pour son avenir.

« Je me sens bien, je suis heureux d'être à l'OL, ma famille est aussi heureuse. On rencontre des difficultés au cours d'une saison, là on est sur une série de victoires. Tous les joueurs rencontrent des difficultés. C'est normal, la saison est longue. Je cherche toujours à être régulier », a déclaré le compatriote de Neymar. Son président Jean-Michel Aulas pourrait toutefois envisager les choses autrement à l’issue de la saison.

PSG Mercato : Aulas trop gourmand pour Paqueta

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, Lucas Paqueta n’est pas officiellement sur le marché. Cependant, Jean-Michel Aulas a ouvertement avoué sur Europe 1 il y a quelques semaines qu’un chèque de 80 millions d’euros pourrait bien faire réfléchir la direction de l’Olympique Lyonnais pour le milieu brésilien.

« J'ai dit à Leonardo que j'allais l'appeler. Mais non, il ne partira pas à Paris. Il y a eu un autre club, par contre, qui nous a fait une demande. Bon, maintenant, comme je le dis toujours, à 80 millions d'euros, on réfléchit toujours, même pour d'autres joueurs. Je suis honnête », a expliqué le président de l’OL. Leonardo et le PSG sont donc prévenus sur ce dossier.