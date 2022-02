OM Mercato : L’aveu effroyable d’un attaquant du RC Strasbourg

Publié par Timothée Jean le 26 février 2022 à 16:36

En quête de renfort offensif, l’ OM a bien tenté de détourner Kevin Gameiro du RC Strasbourg. Mais Marseille n’était pas le seul club sur ce coup.

OM Mercato : RC Strasbourg, Kevin Gameiro a reçu plusieurs offres

Suite au départ de Dario Benedetto (prêté à Elche avant de retourner au Boca Juniors), l’Oympique de Marseille envisageait de frapper un joli sur le marché des transferts en recrutant Kevin Gameiro. À l’époque l’ancien attaquant du PSG présentait un sérieux avantage contractuel. Il était libre de tout contrat suite à son départ de Valence à l’été 2021. Du coup, les dirigeants de l’ OM ont entamé les démarches pour le rapatrier en France. Ces négociations se sont soldées par un échec, puisque Kevin Gameiro a finalement décidé de tourner le dos aux Phocéens afin de retourner au RC Strasbourg, son ancien club.

Toutefois, l’OM n’était pas le concurrent du RCSA dans ce dossier. Dans une longue interview accordée à L’Équipe, Kevin Gameiro avoue qu’il a reçu des offres intéressantes en provenance de la Turquie. « J’ai reçu de très belles offres notamment en Turquie et si j’avais voulu gagner davantage d’argent, j’aurais pu. Même si revenir ici n’était pas l’idée de départ, c’était dans un coin de ma tête », a confié l’ancien attaquant de l’Atletico Marseille, expliquant ainsi que son choix n’était pas poussé par l’appât du gain.

Gameiro affiche son amour pour le RC Strasbourg

En difficulté à Valence, Kevin Gameiro avait juste « besoin d’un retour aux sources ». Alor, lorsque l’offre du RC Strasbourg s’est présentée, il était hors de question pour lui. de refuser ou de tergiverser. L’attaquant tricolore a effectué son retour en Ligue 1 où il réalise une bonne saison avec le RCSA, comptabilisant 9 buts en 24 apparitions.

Kevin Gameiro est « heureux » d’évoluer sous les couleurs strasbourgeoises et ne cache pas son attachement pour le public de La Maineau. « Là, des liens très forts ont été créés entre les joueurs, le club et les supporters. Ils n’ont jamais rien lâché, ont toujours été présents pour pousser l’équipe à remonter la pente », a-t-il ajouté. Il affiche ainsi haut et fort son amour pour son club formateur.