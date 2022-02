OM Mercato : Longoria interpellé sur un deal à 1 M€ cet été

Publié par Ange A. le 26 février 2022 à 22:55

L’ OM pourrait boucler une bonne affaire lors du prochain mercato estival avec le RC Strasbourg. Un défenseur pousse pour un transfert.

OM Mercato : Un aller sans retour pour Perrin à Strasbourg ?

Barré par la concurrence et en quête d’un meilleur temps de jeu, Lucas Perrin a quitté l’Olympique de Marseille l’été dernier. Le défenseur central est prêté avec option d’achat au RC Strasbourg, surprenant 5e du championnat. Avec le RCSA, le défenseur prêté par l’ OM dispose d’un temps de jeu considérable. Il a disputé 24 matchs cette saison, dont 21 titularisations, pour un but inscrit. Au vu de sa saison en Alsace, le Marseillais se verrait bien aller au-delà de cette pige. « J’attends que le club fasse les démarches, ce n’est pas moi qui gère, qu’on contacte mon agent et qu’il y ait des discussions entre l’OM et Strasbourg. Je pense qu’on a des bons trucs à vivre jusqu’à la fin de saison. Donc je préfère rester concentrer là-dessus que sur le contrat », a-t-il confié à 20 Minutes.

Perrin une bonne pioche pour le RCSA

Le RC Strasbourg dispose d’une option d’achat estimée à 1,5 million d’euros. Un montant à la portée du club alsacien qui pourrait réaliser une belle affaire en bouclant le transfert de Lucas Perrin. Celui-ci n’aura plus qu’une année de contrat avec l’Olympique de Marseille une fois son prêt terminé. De peur de se retrouver dans un an avec une situation similaire qu’avec Boubacar Kamara, la direction de l’ OM pourrait donc saisir cette opportunité pour empocher un chèque sur le marché des transferts. Un départ de Perrin ne devrait pas poser de problème à Jorge Samapoli. Le défenseur de 23 ans n’a disputé que 13 rencontres avec l’équipe première du club phocéen. Il est donc loin d’être un indispensable chez le pensionnaire du Vélodrome.