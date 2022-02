PSG Mercato : Succession Mbappé, c’est bouclé pour Erling Haaland

Publié par JEAN-LUC D le 27 février 2022 à 23:53

Grande priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland va quitter le Borussia Dortmund. Son avenir serait même déjà fixé.

Erling Haaland a déjà pris sa décision

D’après le journal espagnol Ok Diario, Erling Braut Haaland et son entourage ont pris la résolution de quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival. Si le Real Madrid espérait pouvoir le convaincre de passer une saison supplémentaire en Bundesliga afin de le recruter durant l’été 2023, l’international norvégien de 21 ans aurait décidé de rejoindre une équipe plus ambitieuse la saison prochaine.

Malgré un engagement jusqu’en juin 2024, l’ancien avant-centre du RB Salzbourg se dirige donc vers un départ à l’issue de la saison. À la recherche d’un éventuel successeur à Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain serait même disposé à investir jusqu’à 200 millions d’euros pour attirer le natif de Leeds. Mais la bataille s’annonce rude dans ce dossier.

PSG Mercato : le Barça dévoile le prochain club d’Haaland

En effet, à en croire La Cadena Ser, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich et le FC Barcelone auraient déjà formulé leurs offres à Erling Haaland. Mais selon le journal Ok Diario, le numéro 9 du Borussia Dortmund voudrait rejoindre en priorité le Real Madrid et les excellentes entre les deux clubs pourraient faciliter cette transaction.

D’autant que Florentino Pérez serait déjà arraché un accord verbal au BVB lui permettant d’avoir une option préférentielle le coéquipier de Marco Reus. Le média ibérique indique d’ailleurs que le Barça se serait fait une raison dans ce dossier. En effet, au sein de la direction du club culé, la tendance est que le Real Madrid tient effectivement la corde pour Haaland.

« Il va jouer pour Madrid », assurent les Blaugranas pour qui l’opération semble désormais « impossible » à boucler pour n’importe quel autre club. Reste maintenant à savoir si Florentino Pérez passera effectivement à l’action pour le Golden 2020 cet été.

Affaire à suivre…