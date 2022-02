Real Madrid Mercato : Ancelotti s’offre un premier renfort en attaque

Publié par Timothée Jean le 28 février 2022 à 10:39

Avant la future arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid vient de boucler un premier renfort en attaque. L’affaire serait déjà bouclée entre les différentes parties.

Real Madrid Mercato : Le retour d’un crack déjà bouclé

Discret ces dernières saisons, le Real Madrid compte frapper de très gros coup lors du prochain mercato. La direction madrilène ambitionne d’attirer de nouveaux renforts de taille afin de révolutionner son effectif. Malgré un début de saison très convaincant (leader de Liga après 26 journées), les dirigeants madrilènes se projettent sur le mercato estival 2022 et concentrent leurs recherches sur le secteur offensif.

Actuellement, tous les regards sont tournés sur le dossier Kylian Mbappé. L’attaquant français arrive en fin de contrat en juin prochain et est fortement pressenti pour rejoindre la capitale espagnole l’été prochain. Mais le Real Madrid devrait en amont boucler la venue d’un jeune renfort offensif, en la personne de Takefusa Kubo. Alors qu’il évolue actuellement à Majorque où il est prêté depuis l’été dernier, son retour à Bernabeu serait déjà bouclé par les dirigeants marseillais, selon les indiscrétions du quotidien AS.

Une seconde chance pour Takefusa Kubo

Takefusa Kubo a rejoint le Real Madrid à l’été 2020 en provenance de l’archipel japonais. Considéré comme l’une des plus belles promesses du football japonais, l’attaquant polyvalent de 20 ans n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif madrilène. Barré par une rude concurrence, il a fait l’objet de divers prêts ces dernières saisons.

Takefusa Kubo devrait donc revêtir la tunique madrilène la saison prochaine. La source explique que Vinicius Juniorva bientôt obtenir la nationalité espagnole, ce qui dégagerait alors une place d'extracommunautaire dans l'effectif du Real Madrid au profit du jeune attaquant japonais. Auteur d’une belle saison avec Majorque, Takefusa Kubo aura donc une seconde chance pour tenter de s’imposer à Madrid la saison prochaine.