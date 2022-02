ASSE Mercato : Déjà un candidat à la succession de Dupraz !

Publié par Ange A. le 28 février 2022 à 10:09

Remplaçant de Claude Puel, Pascal Dupraz ne compte pas faire long feu à l’ ASSE. Un ancien du club se verrait bien lui succéder.

Pascal Dupraz déjà fixé sur son avenir à l’ ASSE

En quête de maintien dans l’élite, l’AS Saint-Étienne a misé sur Pascal Dupraz pour l’atteinte de cet objectif. Le technicien savoyard a pris les rênes de l’équipe en décembre avec pour défi de maintenir l’ ASSE en Ligue 1. Le successeur de Claude Puel est encore loin du but, tant les Verts ne sont que 19es du championnat. Récemment interrogé sur son avenir à Saint-Étienne, l’entraîneur de 59 ans ne semblait pas emballer à l’idée de prolonger son contrat. Lequel court jusqu’au 30 juin prochain. « Je suis là pour remplir ma mission avec toutes les forces vives du club […] Après cela, je rentre chez moi », indiquait-il en marge du derby contre Clermont. Alors que l’avenir de Dupraz va s’écrire loin du Forez, un ancien du club voudrait bien prendre sa place.

Laurent Batlles ouvert à un retour à Saint-Etienne

Libre depuis son limogeage de l’ESTAC Troyes, Laurent Batlles serait ravi d’entraîner l’AS Saint-Étienne. L’ancien milieu de terrain a défendu les couleurs de l’ ASSE de 2010 à 2012. Le technicien de 46 ans a déjà entrainé les équipes jeunes des Verts et a même été l’adjoint de Christophe Galtier. Il ne dira donc pas « non » à l’équipe première si l’occasion se présente cet été. Son nom avait déjà circulé la saison dernière lorsqu’il enchaînait les résultats en Ligue 2 avec Troyes, sacré champion de D2.

« On verra ce qui se passera. Il y a déjà des entraineurs qui y sont. Ils font du très bon travail. Moi j’habite là-bas. Tout le monde sait que j’ai travaillé dans ce club […] Je ne dirais pas que c’est un rêve, mais entrainer un club mythique comme l’ ASSE, on ne peut pas refuser. Aujourd’hui, on peut être amené à entraîner partout », a confié Laurent Batlles au micro de Prime Video.