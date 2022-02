ASSE Mercato : Avant Clermont, Dupraz lâche un aveu sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2022 à 13:22

L’ASSE sera face à Clermont dimanche à 14h. Avant ce match, Pascal Dupraz, le coach des Verts, a fait une nouvelle déclaration sur son avenir.

Dupraz : « La saison prochaine ne me concernera pas »

Nommé en décembre dernier, Pascal Dupraz s’est engagé en faveur de l'AS Saint-Étienne pour une mission à court terme de six mois visant notamment le maintien du club en Ligue 1. Lanterne rouge du championnat malgré sa dernière victoire face à Montpellier (3-1), le club stéphanois se déplace ce dimanche sur la pelouse de Clermont dans un match déterminant. Mais avant ce choc contre l’équipe entraînée par Pascal Gastien, Pascal Dupraz a tenu à préciser que son aventure dans le Forez n'irait prendrait effectivement fin après le 30 juin prochain.

« Je ne me pose pas la question pour deux raisons : mon contrat s’arrête au 30 juin, le club va me payer un mois après la fin du championnat. Et puis parce que j’ai qu’une mission, et celle-ci, ce challenge m’obsède davantage que Pascal Gastien. Je suis là pour remplir ma mission avec toutes les forces vives du club. Je suis focus sur le groupe, sur le jeu de l’équipe, les résultats, le management du groupe. C’est beaucoup et c’est déjà assez pour moi », a déclaré l’ancien coach de Toulouse.

Puis d’ajouter : « une fois que ce sera fait, et je suis persuadé que ce sera le cas, je serai très heureux pour les supporters stéphanois, tout le personnel ici, tous les joueurs, tout le staff. Après cela, je rentre chez moi. Pour l’instant, on est dans la mission c’est ça l’important. Je ne veux pas me polluer, c’est un challenge merveilleux. » Et pour réussir sa mission, Pascal Dupraz considère tous les matches restants de la saison comme des finales.

Tous les matches sont des finales pour l’ASSE

Ce dimanche, Pascal Dupraz et ses hommes auront l’occasion de confirmer leur envie retrouvée face à Clermont Foot, 15e du championnat, qui a battu successivement le Stade Rennais (5e) et l’OGC Nice (3e). Conscient de la difficulté de la mission de sauvetage de l'AS Saint-Étienne, le technicien de 59 ans assure que chaque match doit se jouer à fond, peu importe l'adversaire.

« C’est un match important. Plus pour nous que pour Clermont. Tous les matches sont des finales. Clermont a battu les 3 et 4e. On peut aussi battre des équipes mieux classées que nous. Ils sont tous devant nous », a indiqué Dupraz en conférence de presse.